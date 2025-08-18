ua en ru
Пн, 18 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

6 нових функцій ChatGPT, які зроблять AI розумнішим і швидшим

Понеділок 18 серпня 2025 19:00
UA EN RU
6 нових функцій ChatGPT, які зроблять AI розумнішим і швидшим Шість причин, чому новий ChatGPT кращий за попередній (фото: Freepik)
Автор: Павло Колеснік

Компанія OpenAI нещодавно офіційно представила GPT-5 - нове покоління своєї ШІ-моделі. Разом із цим розробники анонсували цілу низку оновлень для ChatGPT: від візуальних змін до поліпшень у швидкості та якості роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge.

Більше ніяких перемикачів моделей

З виходом GPT-5 OpenAI відмовилася від вибору моделей і закрила підтримку GPT-4o, GPT-4.1 і GPT-4.5. Тепер ChatGPT за замовчуванням працює на GPT-5. За словами компанії, система автоматично підбирає оптимальний варіант, що усуває необхідність вручну перемикатися між різними моделями.

Проте користувачі ChatGPT Plus, Pro і Team зможуть вибирати між GPT-5 і GPT-5 Thinking. Для Pro і Team також буде доступна розширена версія GPT-Thinking Pro.

6 нових функцій ChatGPT, які зроблять AI розумнішим і швидшимChatGPT за замовчуванням працює на GPT-5 (фото: OpenAI)

У ChatGPT з'являться "особистості"

Одним із найпомітніших нововведень стане можливість вибирати стиль спілкування чат-бота. OpenAI пропонує чотири нові "особистості":

  • Cynic - саркастичний та іронічний, відповідає сухо і прямо
  • Robot - гранично точний і лаконічний, без емоцій і зайвих слів
  • Listener - спокійний і доброзичливий співрозмовник, який допомагає структурувати думки
  • Nerd - захоплений і допитливий "бот-знавець", який пояснює все простими словами.

При цьому завжди можна повернутися до стандартного стилю ChatGPT.

Покращені можливості кодування вібрацій

Функція генерації коду за описом природною мовою отримала серйозне оновлення. GPT-5 краще справляється з комплексними запитами, наприклад при створенні додатків або сайтів. Результат можна відразу протестувати через інструмент Canvas.

6 нових функцій ChatGPT, які зроблять AI розумнішим і швидшимChatGPT швидко створив сайт для вивчення французької мови (фото: OpenAI)

Більше персоналізації

Тепер користувачі зможуть змінювати акцентний колір інтерфейсу: відтінок буде застосовуватися до бульбашок повідомлень, кнопки голосового введення і виділеного тексту.

Налаштування доступне як у веб-версії, так і в мобільних додатках.

Новий голосовий режим

Розширений голосовий режим став більш "людяним": він краще розуміє інструкції і дає змогу налаштовувати стиль мови.

Стандартний голосовий режим компанія прибрала, але для підписників залишила практично необмежене використання розширеного, а безкоштовні користувачі отримають додаткові години роботи.

Gmail і Google Calendar всередині ChatGPT

Ще одне нововведення - спрощена інтеграція із сервісами Google. Тепер ChatGPT зможе підключатися до Gmail і Google Calendar, щоб, наприклад, допомогти розпланувати день, нагадати про пропущені листи або події. Спочатку функція з'явиться у Pro-підписників, а пізніше і в інших тарифів.

6 нових функцій ChatGPT, які зроблять AI розумнішим і швидшимПідключайте Gmail і Google Calendar до ChatGPT (фото: OpenAI)

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Штучний інтелект
Новини
Зустріч Трампа і Зеленського в Білому домі: все, що відомо на зараз
Зустріч Трампа і Зеленського в Білому домі: все, що відомо на зараз
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія