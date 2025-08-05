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ChatGPT научили заботиться о вашем психическом здоровье: что известно

Вторник 05 августа 2025 13:15
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ChatGPT научили заботиться о вашем психическом здоровье: что известно ChatGPT подскажет, когда вам нужен перерыв (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Компания OpenAI, которая уже на этой неделе может представить новую модель GPT-5, вносит важные изменения в работу ChatGPT. Обновления направлены на то, чтобы искусственный интеллект лучше распознавал признаки эмоционального или психического расстройства у пользователей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge.

В чем суть изменений

Советы по ментальному здоровью

В случаях, когда ChatGPT "замечает" признаки эмоционального напряжения, он сможет предложить научно обоснованные ресурсы и поддержку. Для этого OpenAI сотрудничает с профильными экспертами и консультативными группами.

Защита от навязчивого согласия

Ранее, в апреле, OpenAI пришлось откатить обновление, которое сделало чат-бота слишком услужливым - даже в потенциально опасных темах. Компания признала: такие "заискивающие" ответы могли вызывать дискомфорт и дезориентацию.

Ошибка GPT-4o

В OpenAI признались, что модель GPT-4o не всегда успешно распознавала признаки заблуждений или эмоциональной зависимости у пользователей. Особенно у уязвимых групп.

Теперь при длительном использовании ChatGPT будет показывать уведомление: "Вы давно общаетесь с чат-ботом - может, пора сделать перерыв?".

Пользователю предложат два варианта: продолжить или завершить беседу. Аналогичные функции уже работают в YouTube, TikTok и Xbox.

В ближайшее время OpenAI обещает ввести еще одну важную функцию - уменьшение категоричности ChatGPT в "чувствительных вопросах". ChatGPT больше не будет давать прямой ответ, а поможет разобраться в возможных вариантах и последствиях.

Все это - часть стратегии по безопасному и "здоровому" использованию ChatGPT, которым, по данным компании, пользуются около 700 миллионов человек каждую неделю.

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