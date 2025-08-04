Apple разрабатывает собственный аналог ChatGPT: как он будет работать

Apple существенно отстала в гонке за лидерство в сфере чат-ботов на базе ИИ, однако теперь у компании, похоже, появился план по созданию собственного аналога ChatGPT.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на технологическое издание Engadget .

Новая команда AKI

Как сообщает обозреватель Bloomberg Марк Гурман, в начале 2025 года Apple сформировала новую команду под названием Answers, Knowledge and Information (AKI), которая занимается разработкой "упрощенного аналога ChatGPT".

Этот шаг стал резким поворотом от прежней стратегии компании. Напомним, что в 2024 году Apple заключила партнерство с OpenAI, чтобы внедрить ChatGPT в Siri, вместо того чтобы развивать собственную ИИ-систему.

Что разрабатывает AKI

Однако теперь, по данным источников Bloomberg, команда AKI сосредоточена на создании внутренних ИИ-сервисов - в том числе новой поисковой функции, работающей по принципу ChatGPT и способной самостоятельно анализировать веб-контент для ответа на вопросы пользователей.

Новая технология, по информации инсайдеров, может быть реализована как отдельное приложение, а также как инструмент для улучшения Siri, поиска Spotlight и браузера Safari. Руководит проектом Робби Уокер - ранее он курировал развитие Siri.

Кроме того, Apple начала активно нанимать специалистов в области поисковых алгоритмов и разработки поисковых движков.

Проблемы с Siri и попытки ускорить Apple Intelligence

Тем временем в Apple продолжаются внутренние сложности, связанные с внедрением ИИ. Ранее в этом году компания отложила запуск обновленной версии Siri, заявив, что голосовой помощник получит новые функции "в течение следующего года". Тем не менее, руководство Apple осознает необходимость ускорения развития проекта Apple Intelligence.

Во время последнего отчета о финансовых результатах за третий квартал глава компании Тим Кук заявил, что Apple рассматривает возможность поглощения профильных ИИ-компаний с целью ускорения реализации своих планов в этой области.