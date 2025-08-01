Google может показывать ваши разговоры с ChatGPT в поиске: как защитить свою приватность

Некоторые разговоры с ChatGPT могут появляться в результатах поиска Google - и об этом знают далеко не все. Как оказалось, с помощью обычного поиска в Google и определенной команды можно найти публичные чаты других пользователей, доступные по прямым ссылкам.

О том, как отключить показ переписок с ChatGPT, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на онлайн-издание TechRadar , специализирующееся на технологиях.

Чтобы это проверить, достаточно ввести в поисковую строку Google, например:

site:chatgpt.com/share Elon Musk - и вы увидите все открытые чаты, в которых упоминается Илон Маск.

Как чаты становятся публичными?

Ключевой момент: такие чаты появляются в поиске только если вы сами сделали их общедоступными. Это происходит через кнопку Share ("Поделиться"), которая находится в правом верхнем углу окна ChatGPT в браузере, либо в выпадающем меню в мобильном приложении.

Когда вы нажимаете "Поделиться ссылкой", ChatGPT создает публичный URL. И хотя система предупреждает, что "любой, у кого есть ссылка, сможет просматривать чат", она не уточняет, что такая ссылка индексируется поисковыми системами - в том числе Google.

Что нужно знать пользователям?

Ваши чаты не становятся публичными автоматически - только если вы сами нажали "Поделиться"

Даже если вы отправляете ссылку на чат одному человеку, этот чат теперь потенциально доступен всем в интернете

Дополнения к чату после нажатия кнопки "Поделиться" - не отображаются в опубликованной версии.

В открытых чатах - все, что угодно

В открытых чатах можно найти самые неожиданные вещи: от нецензурной лексики до странного поведения пользователей. И чем больше людей узнает, что их чаты видны в Google, тем больше риск, что контент там станет еще более эксцентричным.

Так что, если вы используете функцию "Поделиться" - делайте это осознанно. И обязательно проверяйте, какие именно чаты вы делаете доступными.