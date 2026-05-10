Космические корабли теперь моделируют за секунды: что может новый ИИ от NVIDIA

19:13 10.05.2026 Вс
2 мин
Новая разработка на базе ИИ позволяет рассчитывать сложные космические маневры
aimg Ольга Завада
ИИ решает самые сложные задачи космической физики (фото: Magnific)
Совместный проект Flexcompute, Northrop Grumman и NVIDIA представил инфраструктуру Physics AI, которая дает разработчикам технологии для прогнозирования поведения аппаратов в вакууме. Такой шаг не просто ускоряет симуляции, а радикально меняет подход к конструированию космических кораблей, делая их легче и выносливее.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Interesting Engineering.

Что изменил новый подход к моделированию?

Классические методы требовали создания гигантских массивов данных для каждой космической миссии. Цель - убедиться, что горячие газы двигателя случайно не повредят солнечные панели или порты стыковки.

Что происходит сейчас:

Ускорение в 100 раз: то, что раньше занимало месяцы вычислений, теперь происходит за считанные секунды.

Понимание физики: в отличие от обычного ИИ, который только анализирует статистику, система на базе NVIDIA Physics NeMo интегрирует физические законы непосредственно в архитектуру модели.

Цифровая прозрачность: алгоритм не просто выдает ответ, а рассчитывает собственный уровень уверенности для каждого прогноза, что позволяет инженерам принимать критические решения в режиме реального времени.

Влияние на будущее космических полетов

Внедрение Physics AI открывает путь к более устойчивой и гибкой космической деятельности.

"Работа команды трансформирует саму роль симуляции. Разработчики не просто ускоряют вычисления, а расширяют круг задач, которые инженеры могут уверенно решать, и скорость, с которой они могут действовать", - объясняет Вера Янг, президент и соучредитель Flexcompute.

"Мы раздвигаем границы передовых космических операций. Сотрудничая с Flexcompute и NVIDIA, мы ускоряем инновации и сроки выполнения миссий, чтобы предоставить клиентам передовые космические возможности со скоростью, которая им нужна", - отмечает директор по основам ИИ в Northrop Grumman Фахад Хан.

Экономические и экологические выгоды

Оптимизация процессов на орбите ведет к конкретным практическим результатам:

Экономия топлива: сверхточное моделирование позволяет избегать лишних затрат ресурсов при маневрировании.

Облегченные конструкции: понимание точных физических нагрузок дает возможность проектировать корабли с меньшим запасом прочности, что снижает стоимость запуска.

Продлениесрока миссий: корректное моделирование шлейфов предотвращает преждевременный износ оборудования из-за термических или физических воздействий.

"Переход от сырой вычислительной мощности к интеллектуальным системам, "понимающим" законы природы, позволяет сократить цикл планирования проектов с лет до недель, приближая эпоху интенсивного освоения космоса", - резюмируют разработчики.

