3G в Украине полностью отключат: в Минцифры назвали точную дату

Устаревший 3G планируют полностью отключить после успешного запуска пилотного 5G в нескольких городах Украины - отключение ожидается до 1 января 2031 года.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель министра цифровой трансформации по развитию цифровой инфраструктуры Станислав Прибитько.

Отвечая на вопрос, когда Украина окончательно отключит 2G и 3G и ждет ли эта же судьба 4G после успешного масштабирования технологии 5G, Прибитько сказал, что "выключение 3G - это не уникальный процесс для Украины, а технологический тренд".

Он пояснил, что по всему миру операторы постепенно отказываются от 3G, поскольку эта технология уже считается устаревшей: она менее эффективно использует ресурс и не способна обеспечить те скорости и качество связи, которых сегодня ожидают пользователи.

Вместо этого те же частоты перенастраивают под 4G, что позволяет повысить скорость, уменьшить задержки, улучшить стабильность соединения.

В Украине определили дедлайн отключения 3G (Инфографика РБК-Украина)

"Мы договорились с операторами о четком дедлайне: 3G полностью отключат до 1 января 2031 года. Мы заложили такой длительный переходный период специально, чтобы для вас этот отказ прошел абсолютно незаметно. А вот 5G не означает, что 4G исчезнет. Наоборот - 4G является базой для развертывания 5G", - рассказал заместитель министра.