Какой город получит 5G следующим: в Минцифры раскрыли планы расширения сети

После успешного запуска пилотного 5G в нескольких городах более полумиллиона украинцев уже протестировали новую технологию в реальных условиях. Следующим городом, где планируют запустить 5G, станет Киев.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель министра цифровой трансформации по развитию цифровой инфраструктуры Станислав Прибитько.

Как отметил Прибитько, пилотный 5G уже работает во Львове, Бородянке, а с 14 февраля - в Харькове.

"Главный результат пилота - более полумиллиона украинцев уже протестировали 5G в реальных условиях", - пояснил он.



По его словам, в Минцифры увидели четкую тенденцию: как только появляется покрытие, люди мгновенно начинают им пользоваться на полную.

Трафик вырос в разы. Благодаря высокой скорости абоненты смотрят видео в высочайшем качестве, мгновенно загружают тяжелые файлы и работают с облачными сервисами прямо с телефона.

"Но самое главное достижение пилота - это стабильность. Несмотря на резкий скачок нагрузки на сеть, качество связи не упало. Это и есть главная ценность 5G: сеть выдерживает большое количество активных пользователей одновременно без потери скорости", - пояснил заместитель министра.

Какой город станет следующим для запуска пилота 5G (Инфографика РБК-Украина)

Прибытько подтвердил, что следующим городом для запуска пилотного 5G станет Киев.

"Никаких регуляторных преград со стороны государства нет. Сейчас идет чисто технический этап: мобильные операторы заказывают оборудование и финализируют локации для базовых станций, чтобы покрытие в столице было максимально качественным", - резюмировал он.