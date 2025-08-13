ua en ru
Ср, 13 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

25 тысяч долларов за выезд: правоохранители разгромили масштабную уклонистскую схему

Украина, Среда 13 августа 2025 17:26
UA EN RU
25 тысяч долларов за выезд: правоохранители разгромили масштабную уклонистскую схему Иллюстративное фото: Национальная полиция Украины (facebook.com)
Автор: Антон Корж

В Украине правоохранители разоблачили очередной канал переправки за границу мужчин призывного возраста. Схема была масштабной: в рамках дела проводится более 150 обысков в разных регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Отмечается, что оперативники Департамента стратегических расследований и следователи Нацполиции проводят более 150 одновременных обысков в рамках спецоперации по перекрытию канала переправки мужчин за границу.

"Речь идет об организаторах и участниках групп, которые помогают мужчинам пересечь границу в обход официальных пунктов пропуска, через систему "Шлях" и изготовление медицинских документов", - сказано в сообщении.

По данным следствия, стоимость "услуги" могла достигать 25 тысяч долларов. Обыски ведутся во всех регионах Украины. В полиции обещают обнародовать большинство деталей спецоперации после завершения всех следственных действий.

Уклонисты бегут за границу

Напомним, что во время действия военного положения выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет за пределы Украины запрещается. Впрочем, есть ряд включений. Больше об этом - в материале РБК-Украина.

Однако некоторые из мужчин все же пытаются выехать за пределы Украины в обход пунктов пропуска. В ход идут любые средства - от взяток до попыток пересечь границу самостоятельно.

Так, недавно украинец, пытаясь незаконно попасть в Молдову, использовал для этого параплан. За несколько дней до этого девять мужчин из разных областей Украины задержали на приднестровском сегменте границы с Молдовой.

Также 8 августа правоохранители разоблачили проводника пассажирского поезда, который пытался незаконно вывезти уклониста за границу, спрятав его в служебном купе. За свои услуги он просил 7 тысяч долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальная полиция
Новости
"Нет ни одного признака": Зеленский о нежелании РФ завершать войну
"Нет ни одного признака": Зеленский о нежелании РФ завершать войну
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия