25 тисяч доларів за виїзд: правоохоронці розгромили масштабну ухилянтську схему

В Україні правоохоронці викрили черговий канал переправлення за кордон чоловіків призовного віку. Схема була масштабною: в рамках справи проводиться понад 150 обшуків у різних регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

За даними слідства, вартість "послуги" могла сягати 25 тисяч доларів. Обшуки ведуться в усіх регіонах України. В поліції обіцяють оприлюднити більшість деталей спецоперації після завершення усіх слідчих дій.

"Йдеться про організаторів та учасників груп, які допомагають чоловікам перетнути кордон в обхід офіційних пунктів пропуску, через систему "Шлях" та виготовлення медичних документів", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Нацполіції проводять понад 150 одночасних обшуків в межах спецоперації з перекриття каналу переправлення чоловіків за кордон.

Ухилянти тікають за кордон

Нагадаємо, що під час дії воєнного стану виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років за межі України забороняється. Втім, є низка включень. Більше про це - у матеріалі РБК-Україна.

Проте дехто з чоловіків все ж намагається виїхати за межі України в обхід пунктів пропуску. В хід йдуть будь-які засоби - від хабарів до спроб перетнути кордон самостійно.

Так, нещодавно українець, намагаючись незаконно потрапити до Молдови, використав для цього параплан. За кілька днів до цього дев’ятьох чоловіків із різних областей України затримали на придністровському сегменті кордону з Молдовою.

Також 8 серпня правоохоронці викрили провідника пасажирського поїзда, який намагався незаконно вивезти ухилянта за кордон, сховавши його у службовому купе. За свої послуги він просив 7 тисяч доларів.