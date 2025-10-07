За 2000 км от Украины. Дроны атаковали Тюменский НПЗ в России

Отмечается, что вечером 6 октября по меньшей мере два беспилотника атаковали Тюменский нефтеперерабатывающий завод.

Ранее он назывался "Антипинский НПЗ" и был крупнейшим независимым нефтеперерабатывающим заводом в России с мощностью 7,5 млн тонн в год.

Информационный центр правительства Тюменской области сообщил, что на территории местного предприятия якобы обезврежены три беспилотника.

"Оперативные действия экстренных служб предотвратили детонацию беспилотников. Пострадавших нет. Взрывов и горения не допущено. Все предприятия в этом районе работают в штатном режиме и не прекращали свою работу", - заявили местные власти.

В то же время жители Антипино заявляли о двух взрывах. Кроме того, на улицах города заметили большое количество пожарных машин.