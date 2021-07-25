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У Львівській області виявили три випадки штаму "Дельта"

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Львів, Неділя 25 липня 2021 09:09
У Львівській області виявили три випадки штаму "Дельта" Фото: в Львівській області виявили штам "Дельта" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Штам коронавірусу "Дельта" виявили у Львівській області. Підтвердили три зараження.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Львівської ОДА.

За даними регіонального департаменту охорони здоров'я, під час інкубаційного періоду двоє інфікованих перебували у Великобританії й один - у Росії. Усім їм знадобилася госпіталізація.

"У Львівській області підтвердили 3 випадки захворювання на коронавірус, викликаного штамом "Дельта" (мутація SARS Spike 478K (Delta, B.1.617.2)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Києві з'явилися нові тести на визначення коронавірусу. Вони виявляють новий небезпечний штам "Дельта".

Зазначимо, 22 липня в Олександрівській лікарні міста Києва первинним тестуванням виявили шість випадків COVID-19 штаму "Дельта".

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Коронавірус "Дельта" COVID-19
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