У Львівській області виявили три випадки штаму "Дельта"

Штам коронавірусу "Дельта" виявили у Львівській області. Підтвердили три зараження.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу Львівської ОДА .

За даними регіонального департаменту охорони здоров'я, під час інкубаційного періоду двоє інфікованих перебували у Великобританії й один - у Росії. Усім їм знадобилася госпіталізація.

"У Львівській області підтвердили 3 випадки захворювання на коронавірус, викликаного штамом "Дельта" (мутація SARS Spike 478K (Delta, B.1.617.2)", - йдеться в повідомленні.