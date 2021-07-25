У США лісові пожежі охопили 12 штатів
У Сполучених Штатах Америки спалахнули масштабні лісові пожежі. Полум'я від лісових пожеж охопило майже весь Захід країни.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на NBC News.
У Каліфорнії оголосили надзвичайний стан в чотирьох північних округах через лісові пожежі. Ще п'ять штатів - Орегон, Вашингтон, Вайомінг, Айдахо і Монтана - оголосили надзвичайні ситуації.
Рекордні температури на Заході і жорстока посуха, через яку влада штату Каліфорнії минулого тижня попросила жителів добровільно скоротити споживання води на 15% через загострення екстремальних погодних умов, викликаних зміною клімату.
#DixieFire actively burning along Hwy 89 this evening. pic.twitter.com/zCPlwNVThe— 564FIRE (@564FIREPhoto) July 25, 2021
"Сезони пожеж тривають довше. Пожежі більш інтенсивні... Ми спостерігаємо стійкий рівень пожежної активності круглий рік, але, безумовно, це пік для нас в цьому році", - йдеться в заяві губернатора Каліфорнії.