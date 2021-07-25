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У США лісові пожежі охопили 12 штатів

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Каліфорнія, Неділя 25 липня 2021 14:20
У США лісові пожежі охопили 12 штатів Фото: у США вирують пожежі (twitter.com)
Автор: Анастасія Рокитна

У Сполучених Штатах Америки спалахнули масштабні лісові пожежі. Полум'я від лісових пожеж охопило майже весь Захід країни.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на NBC News.

У Каліфорнії оголосили надзвичайний стан в чотирьох північних округах через лісові пожежі. Ще п'ять штатів - Орегон, Вашингтон, Вайомінг, Айдахо і Монтана - оголосили надзвичайні ситуації.

Рекордні температури на Заході і жорстока посуха, через яку влада штату Каліфорнії минулого тижня попросила жителів добровільно скоротити споживання води на 15% через загострення екстремальних погодних умов, викликаних зміною клімату.

"Сезони пожеж тривають довше. Пожежі більш інтенсивні... Ми спостерігаємо стійкий рівень пожежної активності круглий рік, але, безумовно, це пік для нас в цьому році", - йдеться в заяві губернатора Каліфорнії.

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