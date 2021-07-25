ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Українці тепер отримуватимуть гарантію на товар по інтернету: закон набув чинності

Новость на русском →
Неділя 25 липня 2021 19:47
Українці тепер отримуватимуть гарантію на товар по інтернету: закон набув чинності Фото: українці тепер отримуватимуть гарантію на товар по інтернету (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У неділю, 25 липня, набув чинності закон "Про внесення змін до статті 7 Закону України "Про захист прав споживачів" за гарантією в електронному вигляді". Таким чином, тепер українці можуть отримати гарантію на придбаний товар в Інтернеті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету "Голос України".

Тепер експлуатаційні документи та гарантійні зобов'язання в електронному вигляді можна отримати на офіційному сайті виробника, а саме паспорт або будь-який інший документ на технічно складні побутові товари, який додається до них.

Також на вимогу споживача продавець повинен надати експлуатаційні документи на технічно складні побутові товари в паперовому вигляді.

Також введення положень Закону спростять умови ведення бізнесу - здійснюється діджиталізація бізнес-процесів і поліпшення сервісу, що надається споживачеві при гарантійному обслуговуванні товарів.

Нагадаємо, закон, за яким споживачеві надається право на доступ до експлуатаційних документів в електронному вигляді, підписав президент Володимир Зеленський 21 липня.

Читайте РБК-Україна в Google News
гарантии товары Закон
NEWS
Португалія відкривається для українців: що потрібно для в'їзду
Португалія відкривається для українців: що потрібно для в'їзду
DAILY
В обхід України. Як США і Німеччина вирішили долю "Північного потоку-2"
Мілан Лєліч, Владислав Красінський В обхід України. Як США і Німеччина вирішили долю "Північного потоку-2"