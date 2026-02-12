ua en ru
Чт, 12 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

За 1700 кілометрів від України: дрони атакували НПЗ в Ухті

Четвер 12 лютого 2026 10:31
UA EN RU
За 1700 кілометрів від України: дрони атакували НПЗ в Ухті Фото: дрони атакували НПЗ в Ухті (росЗМІ)
Автор: Константин Широкун

У російській Ухті, що в республіці Комі, зранку під атакою дронів був НПЗ "Лукойл". У місті пролунало кілька вибухів, виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Astra.

Читайте також: Волгоград атакували невідомі дрони: у районі НПЗ виникла пожежа

В Ухті, згідно з кадрами очевидців, під атакою перебував Ухтинський нафтопереробний завод – "Лукойл-Ухтанафтопереробка". Над місцем влучання безпілотників підіймається густий чорний дим.

Також повідомляється, що у місцевому ТЦ "Ярмарок" оголосили евакуацію, по всьому місту чути звук сирен. Раніше в регіоні було оголошено повітряну тривогу, а в аеропорту Ухти ввели тимчасові обмеження на польоти.

Що відомо про НПЗ в Ухті

Завод був заснований у 1933 році. З 1999 року завод входить до складу "Лукойлу". НПЗ споживає продукцію місцевих родовищ Тимано-Печорського басейну. Наразі основні частина сировини надходить по магістральному нафтопроводу Уса - Ухта. Певні обсяги ресурсу отримують через нафтопровід місцевого значення довжиною 65 кілометрів Тебук – Ухта.

У 2020 році НПЗ переробив близько 2 млн тон нафти. Доставка важкої нафти Ярезькому родовища здійснювався у залізничних цистернах. Продукцію НПЗ вивозять залізничним транспортом.

Удари по НПЗ росіян

Нагадаємо, в ніч на 11 лютого Сили оборони уразили Волгоградський нафтопереробний завод у РФ. Також завдали серії ударів по військових об’єктах ворога на тимчасово окупованих територіях.

Також ми писали, що в ніч на 26 січня українські сили завдали удару по інфраструктурі нафтопереробного заводу в Слов'янську-на-Кубані - об'єкту, у якого потенційний щорічний обсяг переробки 4 млн тон нафти.

Окрім того, в ніч на 1 січня Сили оборони України вразили НПЗ "Ільський" у Краснодарському краї Росії. У Генштабі ЗСУ повідомили, що було зафіксовано влучання дронів по вели з подальшою пожежею.

Читайте РБК-Україна в Google News
НПЗ Вторгнення Росії до України Дрони
Новини
Без тепла у Києві вже 3700 будинків, а понад 100 тисяч родин не мають світла (список районів)
Без тепла у Києві вже 3700 будинків, а понад 100 тисяч родин не мають світла (список районів)
Аналітика
Кредити в обмін на податки: чому Україна ризикує програмою та грошима МВФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредити в обмін на податки: чому Україна ризикує програмою та грошима МВФ