За 1700 километров от границы: как дальнобойные удары СБУ приближают справедливый мир

Дальнобойные удары и спецоперации Службы безопасности постепенно компенсируют разницу в военно-техническом и мобилизационном ресурсах между Украиной и РФ. Это приближает справедливый мир.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова в.и.о. главы СБУ, генерал-майора Евгения Хмары во время открытия выставочного проекта "Путь героев. Памяти Симона Петлюры" в Национальном музее истории Украины.
Глава СБУ рассказал, что сегодня дальнобойные удары и специальные операции Службы безопасности:
"Своими асимметричными операциями и специальными мерами мы постепенно боремся с неравенством на поле боя и приближаем такой ожидаемый для всей страны мир", - констатировал Хмара.
Только за прошедшую неделю СБУ нанесла несколько ударов дальнобойными дронами:
Причем как на временно оккупированных территориях (ВОТ), так и в глубине страны-агрессора.
Так, например, бойцы СБУ попали:
Тем временем Центр спецопераций "Альфа" - поразил штаб российских эфэсбэшников на ВОТ.
Во время открытия выставочного проекта "Путь героев. Памяти Симона Петлюры" в Национальном музее истории Евгений Хмара обратил внимание на то, что:
"Важно строить мосты между людьми, которые веками отстаивали наше государство, и нашим настоящим. Они вдохновляют нас продолжать это дело", - отметил и.о. главы СБУ.
Он добавил, что сегодня и Служба безопасности, и другие Силы обороны "прилагают максимум усилий, чтобы быть достойными их памяти".
В завершение глава СБУ поблагодарил организаторов мероприятия за сохранение исторического наследия.
В целом в рамках выставки "Путь героев. Памяти Симона Петлюры" представлено более 200 артефактов, иллюстрирующих ход освободительной борьбы первой четверти ХХ века.
При этом большинство из них - представлены в Украине впервые.
Так, экспозиция выставки сформирована из экспонатов коллекции Военно-исторического музея и архива Украинской свободной академии наук в Канаде.
Украинская эмиграция хранила их для того, чтобы передать стране после восстановления независимости.
