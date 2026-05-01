Иран передал США новые предложения для завершения войны, - СМИ
Иран передал Пакистану текст нового плана переговоров с США. Главным приоритетом Тегерана остается прекращение войны и достижение мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на иранское правительственное агентство IRNA.
Детали дипломатического шага
По информации агентства, Иран передал Пакистану текст своего последнего плана переговоров в четверг вечером, 30 апреля. Пакистан выступает посредником в диалоге между Тегераном и Соединенными Штатами.
В министерстве иностранных дел Ирана отметили, что прекращение войны и достижение прочного мира является их приоритетом в отношениях с Вашингтоном. Содержание плана пока не разглашается.
Встречи по урегулированию конфликта
В прошлую пятницу министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Аракчи посетил Исламабад. Он провел важные встречи с премьер-министром, министром иностранных дел Пакистана и командующим пакистанской армии.
В воскресенье, 26 апреля, после поездки в Оман, он во второй раз прибыл в Исламабад и перед отъездом в Москву провел встречу с командующим пакистанской армии, фельдмаршалом Сайедом Асимом Муниром.
Что предшествовало
Напомним, ранее Иран передал Соединенным Штатам новое предложение о прекращении войны, в котором предлагалось отложить ядерные переговоры на более поздний этап.
Главным содержанием того документа было урегулирование ситуации в регионе, тогда как обсуждение ядерной программы Тегеран стремился вынести за скобки до достижения мира.
Кроме того, по данным СМИ, первым этапом мирного соглашения между странами может стать возвращение к статус-кво, который действовал до начала боевых действий.
Несмотря на предыдущие разногласия и срыв второго раунда переговоров, эксперты отмечают, что стороны могут достичь компромисса через поэтапный формат.
В то же время президент США Дональд Трамп заявлял, что США уже одержали победу над Ираном. Однако, несмотря на военные успехи американской стороны, ядерная угроза со стороны Ирана все еще сохраняется, и этот вопрос остается одним из главных в повестке дня Вашингтона.