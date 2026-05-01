Госдолг США превысил объем экономики страны впервые со времен Второй мировой войны

Государственный долг США впервые со времен Второй мировой войны превысил объем американской экономики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Бюро экономического анализа.
Госдолг США достиг 31,27 трлн долларов против 31,22 трлн долларов внутреннего валового продукта (ВВП).
Таким образом, соотношение государственного долга к ВВП на конец апреля 2026 года превысило 100% и составляет около 100,2%, что является самым высоким показателем в мирное время в истории страны.
По прогнозам, долговая нагрузка США может и дальше расти, что создает вызовы для бюджетной стабильности и экономической политики страны в средне- и долгосрочной перспективе.
"Это лишь вопрос времени, когда мы превзойдем исторический рекорд в 106%, достигнутый сразу после Второй мировой войны. На этот раз заимствования вызваны не масштабным глобальным конфликтом, а полным отказом обеих партий от принятия трудных решений", - отметила президент комитета за ответственный федеральный бюджет Майя Мак-Гинес.
США увеличили расходы на оборону
США увеличят оборонный бюджет до 1,5 триллиона долларов, что станет самым большим ростом военных расходов со времен Второй мировой войны.
В то же время увеличение расходов на оборонную сферу в США сопряжено с сокращением финансирования внутренних потребностей Соединенных Штатов. Речь идет, в частности, об отмене финансирования некоторых программ, связанных с климатом, жильем и образованием.