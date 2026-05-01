Трампа не устроило последнее предложение Ирана о завершении войны

21:42 01.05.2026 Пт
2 мин
Трамп поставил под сомнение способность Ирана заключить сделку
aimg Сергей Козачук
Трампа не устроило последнее предложение Ирана о завершении войны Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Президент США Дональд Трамп раскритиковал последнее предложение Ирана по завершению войны. Он выразил сомнения в том, что соглашение удастся заключить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LiveNOW от Fox News.

Читайте также: Иран передал США новые предложения для завершения войны, - СМИ

Реакция на предложение

Президент США отметил, что недоволен последним документом Ирана по переговорам. Хотя он не уточнил, какие именно пункты его не устраивают, лидер страны считает их неприемлемыми.

"Они хотят заключить соглашение. Я им не доволен", - сказал Трамп.

Разногласия в Тегеране

Американский лидер предполагает, что Иран может никогда не прийти к согласию из-за внутренних противоречий и "огромных разногласий" между лидерами.

По его словам, руководство страны является очень разрозненным.

"Руководство очень разрозненное. У него две-три группы, возможно, четыре, и это очень разрозненное руководство. Все они хотят заключить соглашение, но все они испорчены", - подчеркнул он.

Предложения для завершения войны

Напомним, вопрос урегулирования отношений между США и Ираном в последнее время находится в центре внимания. В конце апреля 2026 года Иран передал США новое предложение о прекращении войны и восстановлении безопасности в Ормузском проливе.

Тогда же Тегеран предложил отложить обсуждение ядерных вопросов на более поздний этап, сосредоточившись на мире.

Впоследствии стало известно, что Иран передал Пакистану текст нового плана мирных переговоров с США, где главным приоритетом остается именно прекращение боевых действий и достижение мира.

В то же время президент США Дональд Трамп недавно заявлял, что США уже одержали победу над Ираном. Однако он отмечал, что ядерная угроза со стороны Тегерана до сих пор сохраняется, поэтому американская сторона намерена добиться еще большего преимущества.

Соединенные Штаты Америки Иран Дональд Трамп Ормузский пролив
Война с Ираном завершена, Трамп уведомил Конгресс, - Politico
"Ни одна задача не стоит бессмысленной потери людей": военные 1 ОШП о дронах и цене победы
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Ни одна задача не стоит бессмысленной потери людей": военные 1 ОШП о дронах и цене победы