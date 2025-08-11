11 августа: церковный праздник, у кого День ангела, народные приметы и что запрещено
В понедельник, 11 августа, украинцы чтят память святой мученицы Филомены. В народе этот день считают благоприятным для отдыха и внутреннего обновления, но в то же время он может стать предупреждением о необходимости избегать поспешных решений.
РБК-Украина рассказывает, какие праздники 11 августа, что нельзя делать в этот день, какие есть народные приметы и кто празднует именины.
Какой церковный праздник 11 августа
11 августа православные чтят память святого мученика архидиакона Евпла из Катании. Он жил в III-IV веках на Сицилии. Служил архидиаконом в городе Катания.
Евпл всегда носил с собой Евангелие и проповедовал христианскую веру. Во время правления римского императора Диоклетиана его схватили язычники и бросили в тюрьму.
Евпл признал перед всеми, что является христианином, и за это его подвергли пыткам. Несмотря на пытки он не отрекся от своей веры. Во время казни мечом он продолжал проповедовать. Мощи святого Евпла хранятся в церкви города Тревико в Италии.
Также упоминаются преподобномученики Василий и Феодорий Киево-Печерские - монахи Дальних пещер, которые прославились смирением, постом и братской любовью. Они приняли мученическую смерть, не изменив православной вере.
Жизнь Феофилии (Сусанны) в III веке - пример несокрушимой веры. Она - племянница Папы, которая отказалась от брака ради служения Богу. За это ее казнили, а императрица тайно похоронила святую, а дом превратился в церковь.
Народные приметы 11 августа
- Утренний туман - к урожаю и хорошей погоде.
- Яркий закат - к ясному и теплому следующему дню.
- Много росы утром - к грибному сезону.
- Народные приметы на 11 августа
- Утренний туман - к богатому урожаю.
- Много ягод на кустах - зима будет холодной.
- Спокойное прохладное утро и солнечный день - погода в ближайшее время будет стабильной.
- Гром утром - осень будет дождливой.
- Высокие муравейники - к ранней и холодной осени.
- Яркий закат - к хорошей погоде в ближайшие дни.
Что нельзя делать в этот день
- Ссориться и ругаться - считалось, что это принесет семейные неурядицы.
- Шить или вязать - есть риск "перерезать" собственное благосостояние.
- Ходить на кладбища и в опасные места - чтобы избежать встречи с "нечистым".
- Нельзя ходить в лес, потому что есть риск встретить призраков
- Нельзя устраивать громких гуляний - это может привлечь болезни и нищету
- Пускать в дом незнакомцев, особенно вечером - запрещено
- Вступать в споры - день благоприятен для мира и примирения.
Традиции 11 августа
Святых Феодора и Василия считали покровителями животных, поэтому в этот день обязательно молились за здоровье скота, птицы и других животных. Еще в этот день заботились о животных - давали им вкусности, чистили конюшни, лечили и забирали домой бездомных.
У кого День ангела 11 августа
- Василий
- Макар
- Максим
- Марк
- Александр
- Федор
- Мария
Другие праздники 11 августа
- Всемирный день стальных барабанов
- День хип-хопа
- Международный день молодежи
- День радости в мире
- День рождения современного кино
- День песочницы
- День сыновей и дочерей (в Германии)
Вас может это заинтересовать:
- Какие церковные праздники отмечают в августе 2025 года
- Кто празднует в августе День ангела и какое имя подойдет новорожденному ребенку
- Что говорят народные приметы о рассыпанном сахаре и соли
При создании материала были использованы: церковный календарь, сайт ПЦУ, Википедия, онлайн-ресурс DayToday.