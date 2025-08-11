ua en ru
Пн, 11 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

11 августа: церковный праздник, у кого День ангела, народные приметы и что запрещено

Понедельник 11 августа 2025 05:45
UA EN RU
11 августа: церковный праздник, у кого День ангела, народные приметы и что запрещено Какой церковный праздник 11 августа и что нельзя делать сегодня (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

В понедельник, 11 августа, украинцы чтят память святой мученицы Филомены. В народе этот день считают благоприятным для отдыха и внутреннего обновления, но в то же время он может стать предупреждением о необходимости избегать поспешных решений.

РБК-Украина рассказывает, какие праздники 11 августа, что нельзя делать в этот день, какие есть народные приметы и кто празднует именины.

Какой церковный праздник 11 августа

11 августа православные чтят память святого мученика архидиакона Евпла из Катании. Он жил в III-IV веках на Сицилии. Служил архидиаконом в городе Катания.

Евпл всегда носил с собой Евангелие и проповедовал христианскую веру. Во время правления римского императора Диоклетиана его схватили язычники и бросили в тюрьму.

Евпл признал перед всеми, что является христианином, и за это его подвергли пыткам. Несмотря на пытки он не отрекся от своей веры. Во время казни мечом он продолжал проповедовать. Мощи святого Евпла хранятся в церкви города Тревико в Италии.

Также упоминаются преподобномученики Василий и Феодорий Киево-Печерские - монахи Дальних пещер, которые прославились смирением, постом и братской любовью. Они приняли мученическую смерть, не изменив православной вере.

Жизнь Феофилии (Сусанны) в III веке - пример несокрушимой веры. Она - племянница Папы, которая отказалась от брака ради служения Богу. За это ее казнили, а императрица тайно похоронила святую, а дом превратился в церковь.

Народные приметы 11 августа

  • Утренний туман - к урожаю и хорошей погоде.
  • Яркий закат - к ясному и теплому следующему дню.
  • Много росы утром - к грибному сезону.
  • Народные приметы на 11 августа
  • Утренний туман - к богатому урожаю.
  • Много ягод на кустах - зима будет холодной.
  • Спокойное прохладное утро и солнечный день - погода в ближайшее время будет стабильной.
  • Гром утром - осень будет дождливой.
  • Высокие муравейники - к ранней и холодной осени.
  • Яркий закат - к хорошей погоде в ближайшие дни.

Что нельзя делать в этот день

  • Ссориться и ругаться - считалось, что это принесет семейные неурядицы.
  • Шить или вязать - есть риск "перерезать" собственное благосостояние.
  • Ходить на кладбища и в опасные места - чтобы избежать встречи с "нечистым".
  • Нельзя ходить в лес, потому что есть риск встретить призраков
  • Нельзя устраивать громких гуляний - это может привлечь болезни и нищету
  • Пускать в дом незнакомцев, особенно вечером - запрещено
  • Вступать в споры - день благоприятен для мира и примирения.

Традиции 11 августа

Святых Феодора и Василия считали покровителями животных, поэтому в этот день обязательно молились за здоровье скота, птицы и других животных. Еще в этот день заботились о животных - давали им вкусности, чистили конюшни, лечили и забирали домой бездомных.

У кого День ангела 11 августа

  • Василий
  • Макар
  • Максим
  • Марк
  • Александр
  • Федор
  • Мария

Другие праздники 11 августа

  • Всемирный день стальных барабанов
  • День хип-хопа
  • Международный день молодежи
  • День радости в мире
  • День рождения современного кино
  • День песочницы
  • День сыновей и дочерей (в Германии)

Вас может это заинтересовать:

При создании материала были использованы: церковный календарь, сайт ПЦУ, Википедия, онлайн-ресурс DayToday.

Читайте РБК-Украина в Google News
Праздники в Украине Праздники Церковный календарь День ангела Приметы
Новости
Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на "бавовну" на Ухтинском НПЗ (фото, видео)
Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на "бавовну" на Ухтинском НПЗ (фото, видео)
Аналитика
Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН