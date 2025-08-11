11 серпня: церковне свято, у кого День ангела, народні прикмети та що заборонено
У понеділок, 11 серпня, українці вшановують пам’ять святої мучениці Філомени. У народі цей день вважають сприятливим для відпочинку та внутрішнього оновлення, але водночас він може стати попередженням про необхідність уникати поспішних рішень.
РБК-Україна розповідає, які свята 11 серпня, що не можна робити цього дня, які є народні прикмети та хто святкує іменини.
Яке церковне свято 11 серпня
11 серпня православні вшановують пам’ять святого мученика архідиякона Євпла з Катанії. Він жив у III-IV століттях на Сицилії. Служив архідияконом у місті Катанія.
Євпл завжди носив із собою Євангеліє та проповідував християнську віру. Під час правління римського імператора Діоклетіана його схопили язичники та кинули до в’язниці.
Євпл визнав перед усіма, що є християнином, і за це його піддали тортурам. Попри катування він не відрікся від своєї віри. Під час страти мечем він продовжував проповідувати. Мощі святого Євпла зберігаються в церкві міста Тревіко в Італії.
Також згадуються преподобномученики Василій і Теодорій Києво-Печерські - ченці Дальніх печер, які прославилися смиренням, постом та братньою любов'ю. Вони прийняли мученицьку смерть, не зрадивши православної віри.
Життя Феофілії (Сусанни) у III столітті - приклад незламної віри. Вона - племінниця Папи, яка відмовилася від шлюбу задля служіння Богові. За це її стратили, а імператриця таємно поховала святу, а будинок перетворився на церкву.
Народні прикмети 11 серпня
- Ранковий туман - до врожаю та гарної погоди.
- Яскравий захід сонця - на ясний і теплий наступний день.
- Багато роси вранці - до грибного сезону.
- Народні прикмети на 11 серпня
- Ранковий туман - до багатого врожаю.
- Багато ягід на кущах - зима буде холодною.
- Спокійний прохолодний ранок і сонячний день - погода найближчим часом буде стабільною.
- Грім вранці - осінь буде дощовою.
- Високі мурашники - на ранню та холодну осінь.
- Яскравий захід сонця - до хорошої погоди найближчими днями.
Що не можна робити цього дня
- Сваритися та лаятися - вважалося, що це принесе сімейні негаразди.
- Шити або в'язати - є ризик "перерізати" власний добробут.
- Ходити на кладовища та в небезпечні місця - щоб уникнути зустрічі з "нечистим".
- Не можна ходити у ліс, бо є ризик зустріти привидів
- Не можна влаштовувати гучних гулянь - це може притягнути хвороби та злидні
- Пускати в дім незнайомців, особливо ввечері - заборонено
- Вступати в суперечки - день сприятливий для миру та примирення.
Традиції 11 серпня
Святих Феодора та Василя вважали покровителями тварин, тому в цей день обов'язково молилися за здоров'я худоби, птиці та інших тварин. Ще в цей день піклувалися про тварин - давали їм смаколики, чистили стайні, лікували та забирали додому безпритульних.
У кого День ангела 11 серпня
- Василь
- Макар
- Максим
- Марк
- Олександр
- Федір
- Марія
Інші свята 11 серпня
- Всесвітній день сталевих барабанів
- День хіп-хопу
- Міжнародний день молоді
- День радості у світі
- День народження сучасного кіно
- День пісочниці
- День синів та дочок (у Німеччині)
Вас може це зацікавити:
- Які церковні свята відзначають у серпні 2025 року
- Хто святкує у серпні День ангела та яке ім'я підійде новонародженій дитині
- Що кажуть народні прикмети про розсипаний цукор та сіль
Під час створення матеріалу були використані: церковний календар, сайт ПЦУ, Вікіпедія, онлайн-ресурс DayToday.