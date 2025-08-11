ua en ru
11 серпня: церковне свято, у кого День ангела, народні прикмети та що заборонено

Понеділок 11 серпня 2025 05:45
11 серпня: церковне свято, у кого День ангела, народні прикмети та що заборонено Яке церковне свято 11 серпня і що не можна робити сьогодні (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

У понеділок, 11 серпня, українці вшановують пам’ять святої мучениці Філомени. У народі цей день вважають сприятливим для відпочинку та внутрішнього оновлення, але водночас він може стати попередженням про необхідність уникати поспішних рішень.

РБК-Україна розповідає, які свята 11 серпня, що не можна робити цього дня, які є народні прикмети та хто святкує іменини.

Яке церковне свято 11 серпня

11 серпня православні вшановують пам’ять святого мученика архідиякона Євпла з Катанії. Він жив у III-IV століттях на Сицилії. Служив архідияконом у місті Катанія.

Євпл завжди носив із собою Євангеліє та проповідував християнську віру. Під час правління римського імператора Діоклетіана його схопили язичники та кинули до в’язниці.

Євпл визнав перед усіма, що є християнином, і за це його піддали тортурам. Попри катування він не відрікся від своєї віри. Під час страти мечем він продовжував проповідувати. Мощі святого Євпла зберігаються в церкві міста Тревіко в Італії.

Також згадуються преподобномученики Василій і Теодорій Києво-Печерські - ченці Дальніх печер, які прославилися смиренням, постом та братньою любов'ю. Вони прийняли мученицьку смерть, не зрадивши православної віри.

Життя Феофілії (Сусанни) у III столітті - приклад незламної віри. Вона - племінниця Папи, яка відмовилася від шлюбу задля служіння Богові. За це її стратили, а імператриця таємно поховала святу, а будинок перетворився на церкву.

Народні прикмети 11 серпня

  • Ранковий туман - до врожаю та гарної погоди.
  • Яскравий захід сонця - на ясний і теплий наступний день.
  • Багато роси вранці - до грибного сезону.
  • Ранковий туман - до багатого врожаю.
  • Багато ягід на кущах - зима буде холодною.
  • Спокійний прохолодний ранок і сонячний день - погода найближчим часом буде стабільною.
  • Грім вранці - осінь буде дощовою.
  • Високі мурашники - на ранню та холодну осінь.
  • Яскравий захід сонця - до хорошої погоди найближчими днями.

Що не можна робити цього дня

  • Сваритися та лаятися - вважалося, що це принесе сімейні негаразди.
  • Шити або в'язати - є ризик "перерізати" власний добробут.
  • Ходити на кладовища та в небезпечні місця - щоб уникнути зустрічі з "нечистим".
  • Не можна ходити у ліс, бо є ризик зустріти привидів
  • Не можна влаштовувати гучних гулянь - це може притягнути хвороби та злидні
  • Пускати в дім незнайомців, особливо ввечері - заборонено
  • Вступати в суперечки - день сприятливий для миру та примирення.

Традиції 11 серпня

Святих Феодора та Василя вважали покровителями тварин, тому в цей день обов'язково молилися за здоров'я худоби, птиці та інших тварин. Ще в цей день піклувалися про тварин - давали їм смаколики, чистили стайні, лікували та забирали додому безпритульних.

У кого День ангела 11 серпня

  • Василь
  • Макар
  • Максим
  • Марк
  • Олександр
  • Федір
  • Марія

Інші свята 11 серпня

  • Всесвітній день сталевих барабанів
  • День хіп-хопу
  • Міжнародний день молоді
  • День радості у світі
  • День народження сучасного кіно
  • День пісочниці
  • День синів та дочок (у Німеччині)

Під час створення матеріалу були використані: церковний календар, сайт ПЦУ, Вікіпедія, онлайн-ресурс DayToday.

