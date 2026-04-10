100 дней во власти. Как Буданов меняет Офис президента и ищет союзников на Банковой

Главное: Другой стиль управления. В отличие от Андрея Ермака, Кирилл Буданов делает ставку на делегирование и не прибегает к микроменеджменту.

В отличие от Андрея Ермака, Кирилл Буданов делает ставку на делегирование и не прибегает к микроменеджменту. Взаимодействие с командой. Источники издания говорят, что новый руководитель ОП пока не планирует радикальных кадровых изменений на Банковой и пытается сработаться с имеющейся командой.

Источники издания говорят, что новый руководитель ОП пока не планирует радикальных кадровых изменений на Банковой и пытается сработаться с имеющейся командой. Построение взаимоотношений с ВР. Буданов налаживает коммуникацию с нардепами, недавно он встречался с председателями комитетов, а до этого с руководством фракций и групп Рады.

Буданов налаживает коммуникацию с нардепами, недавно он встречался с председателями комитетов, а до этого с руководством фракций и групп Рады. Отношения Рада - Кабмин. Нардепы в основном одобрительно оценивают работу Михаила Федорова и Дениса Шмыгаля - "новичков" в своих министерствах, но все еще достаточно критично относятся к правительству в целом.

Нардепы в основном одобрительно оценивают работу Михаила Федорова и Дениса Шмыгаля - "новичков" в своих министерствах, но все еще достаточно критично относятся к правительству в целом. Попытка снять напряжение. Недавняя встреча премьер-министра, чиновников и Буданова с парламентариями несколько снизили уровень напряжения в Раде, нардепы даже проголосовали значительную часть необходимых решений, но неизвестно, насколько долгосрочным будет этот эффект.

Перезагрузка команды, начатая Владимиром Зеленским в конце прошлого года, запустила перераспределение влияний внутри властной вертикали. За сто дней работы Кирилла Буданова Офис президента трансформировался - из универсального центра принятия всех решений в главный операционный штаб.

"Воцарилась демократия. Все стали более самостоятельными в своих действиях. Нет вмешательства или диктата. Причем это касается не только, к примеру, заместителей главы ОП, но и Рады и Кабмина", - делится один из собеседников РБК-Украина в парламенте.

Если во времена Андрея Ермака профильный заместитель на Банковой де-факто стоял выше любого министра, то при новой конфигурации министры ключевых направлений становятся "командирами фронтов". И на этих "фронтах" в начале года тоже произошли ротации.

Уже почти три месяца Михаил Федоров пытается перевести Министерство обороны на рельсы цифровизации и воплощать свой план войны, а Денис Шмыгаль - навести порядок в энергосистеме в режиме "пожарной команды".

РБК-Украина узнавало, как эти перестановки повлияли на расклад сил в "треугольнике" власти - Банковая - Рада - Кабмин.

После Ермака

"Кирилл заходил под определенную политическую историю, довести до конца мирные переговоры, а дальше - возможно, в каком-то формате участвовать в выборах. А сейчас ему приходится вникать в суть рутинных процессов", - так в разговоре с РБК-Украина описывает впечатления от первых ста дней Буданова на посту главы ОП собеседник в команде президента.

Действительно, в начале января, когда Буданов - причем относительно неожиданно - был назначен руководителем Офиса президента, в самой активной фазе находились мирные переговоры. И в политикуме многие считали, что перемирие, выборы (и возможно, референдум) - уже не за горами. Если не весной - то летом, если не летом - то осенью.

Более того, еще до назначения на Банковую, как утверждают источники РБК-Украина, у тогдашнего начальника ГУР существовали и свои неформальные переговорные каналы, которые в том числе помогали и в обмене пленными. Поэтому переход Буданова в Офис должен был бы сделать процесс переговоров более скоординированным и сосредоточить его в рамках единого центра.

Правда, тенденции за последние месяцы заметно изменились. Во-первых, Украина окончательно дала всем понять, что добровольно сдавать оккупантам Донецкую область не будет, а для России это было стартовое условие любого мирного урегулирования. Во-вторых, с началом войны в Иране фокус США сместился на Ближний Восток, а россияне тем временем смогли несколько "подлатать" госбюджет, воспользовавшись скачком цен на нефть и частичным ослаблением санкций.

И хотя в военно-политических кругах надеются на то, что переговорный процесс возобновится, надежд на скорый конец войны стало меньше. Поэтому весь государственный аппарат настраивается на длительную работу в нынешнем военном режиме. В том числе и новый руководитель Офиса президента - по украинской традиции часто де-факто второй человек в государстве. Хотя, как показывает украинская же практика, вес кресла главы ОП во многом определяется тем, кто в этом кресле сидит.

"Сейчас Офис больше работает так, как должен работать. Если раньше это был Офис Ермака, то сейчас это Офис президента", - делится один из информированных источников о рабочей атмосфере на Банковой.

В эпоху Андрея Ермака роль Офиса президента и лично его руководителя выросла до невероятных масштабов. И если кто-то бессменно занимает такую высокую государственную должность почти шесть лет - с ним неизбежно будут сравнивать того, кто займет эту должность следующим.

"Функционал Ермака за шесть лет фактически соответствовал статусу вице-президента, который менеджерировал все. Буданов этого не делает и не влезает везде" - рассуждает в разговоре с изданием еще один собеседник в Раде.

Изменения и назначения, которые произошли в ОП и Кабмине с конца прошлого года (инфографика: РБК-Украина)

Буданов на этом месте ведет себя совсем иначе - с этим согласны все без исключения собеседники РБК-Украина в разных структурах власти. Если его предшественник любил микроменеджмент и пытался заниматься буквально всем - от сборной по футболу до отношений с Глобальным Югом, нынешний руководитель ОП и делегирует задачи, и сам не пытается быть везде одновременно. Десятки различных рабочих групп, созданных и возглавляемых Ермаком, по сути прекратили свою деятельность с его уходом.

"У Буданова совсем другие организационные навыки, другой опыт. В ГУР он чувствовал себя не просто назначенным руководителем, для него это был как казацкий кош, он был автономным. А теперь гетман позвал его руководить своей канцелярией", - приводит аналогии один из собеседников издания, близкий к президенту.

При этом часть своего образа Буданов взял с собой и на новое место работы, где он ходит в военной форме, а на совещаниях нередко говорит "я, как человек военный, считаю...". Примечательно, что он разместился не в бывшем кабинете Ермака, а в кабинете, где когда-то сидел друг президента и его экс-помощник Сергей Шефир, и еще раньше - бывший президент Леонид Кучма.

"Ермак сидел всегда или у президента, или у себя. Буданов перемещается по ОП, ходит на доклады к президенту, а для больших совещаний ему надо идти в другой, просторный кабинет на Банковой", - рассказывает один из собеседников издания.

Характер отношений с непосредственным руководителем, собственно с президентом - еще одно отличие между бывшим и нынешним руководителем Офиса. Если взаимодействие Ермака с Зеленским во многом строилось на неформальном доверии и персональной дружбе, то с назначением Буданова эта коммуникация стала более формализованной, институциональной и служебной.

В целом между ними нормальные отношения с взаимоуважением в парадигме начальник-подчиненный - такую оценку РБК-Украина услышало сразу от нескольких собеседников во власти.

"Кирилл пока еще не интегрировался с президентом темпераментами. Надо, чтобы эмоции чуть чаще совпадали и чтобы они больше поработали рядом. Ермак очень часто бывал на четвертом этаже, Буданов исключительно по делу. Это в целом делает отношения более рабочими, что неплохо, потому что дает больше пространства президенту", - делится один из информированных собеседников, близких к Зеленскому.

Стиль управления Буданова

Развеять "дух Ермака" в Офисе - очевидная задача, которая сама собой возникла после смены главы Офиса. Особенно на фоне различных слухов и журналистских материалов о том, что "бывший второй" если не продолжает руководить процессами, то по крайней мере сохраняет часть влияния. Оценки информированных источников издания по этому поводу отличаются. Часть считает, что определенное влияние на Банковой и в целом на властную вертикаль Ермак все же сохранил.

Другая часть собеседников РБК-Украина утверждает, что сейчас влияния экс-руководителя ОП уже, по сути, нет, хотя какое-то общение между ним и Зеленским, вероятно, сохраняется.

"Это влияние все уменьшается и уменьшается. Однако все равно многие люди во власти остались еще со времен Ермака, и в Офисе почти все заместители работали еще при нем. Поэтому сами посудите. Хотя все заместители пытаются демонстрировать максимальную эффективность и лояльность к новому руководителю", - рассуждает один из информированных источников издания.

Масштабных кадровых чисток или обновлений на Банковой Буданов пока не проводил. Одновременно с экс-главой ГУР на должность первого заместителя руководителя ОП зашел дипломат Сергей Кислица. Должность "зама" в марте оставил только Игорь Брусило, которого отправили послом в Италию.

"Первый мой руководитель сказал мне достаточно глубинную вещь - не говорю, что это правильно, но я так живу: показатель эффективности работы руководителя - это когда ты берешь то, что у тебя есть, и заставляешь работать это так, как ты хочешь. А если ты просто пришел, всех сменил и поставил таких, как хотел - ты плохой руководитель. Мне это нравится, это как вызов", - пояснил в интервью телемарафону в конце февраля сам Буданов, отвечая на вопрос о возможных кадровых изменениях в Офисе.

Среди изменений, которые могут произойти в руководящем составе ОП - это назначение заместителя по экономическим вопросам. Но поиски подходящих кандидатур на эту должность, по словам источников РБК-Украина, еще продолжаются.

"У Ермака так сложилось, что почти все люди, которых он считал своими, очень быстро от него отошли. Но в целом в Офисе Буданов ничего особо не менял именно в плане людей, у него принцип такой, что он приходит и пытается действовать с имеющимися инструментами, с имеющейся командой. Получается довольно неплохо, но мне кажется, что через некоторое время он сделает определенные выводы о людях", - считает один из информированных собеседников, близких к Зеленскому.

Другой источник издания говорит, что Буданов координирует команду Офиса, ставя им конкретные задачи. Например, заместителя по региональной политике Виктора Микиту он отправил непосредственно "в поля" - то есть в регионы. А заместитель по юридическим вопросам Ирина Мудрая берет на себя часть экономических функций как заместитель председателя Совета по поддержке предпринимательства. Недавно этот Совет возглавил Буданов.

Буданов выстраивает взаимоотношения с заместителями, делегируя им принятие решений и полномочий (фото: телеграм-канал К.Буданова)

"Он пытается выставлять четкие KPI и задачи. Через некоторое время мы должны увидеть конкретные результаты: как реализуются эти задачи и наработки по всем направлениям", - говорит собеседник, информированный о ситуации на Банковой.

В целом отношения руководителя ОП со своими заместителями источники издания описывают как "конструктивные". Наряду с регулярными совещаниями, которые проводит с ними Буданов, его "замам" в целом удается проще и оперативнее коммуницировать с ним, говорит один из собеседников. Другой источник из команды президента объясняет: Буданов более сфокусировано подходит к проблемам.

"У Кирилла другой стиль, он старается координировать заместителей более мягко, проводит регулярные совместные совещания, значительно более доступен для сотрудников. Решение все равно принимает президент. В целом Офис сейчас более вовлечен не через одного человека, как раньше, а через разных. Кирилл подтягивает с собой людей, то есть больше может полагаться на заместителей. Президент больше взаимодействует с заместителями", - уточнил он.

По словам другого собеседника, благодаря большему делегированию полномочий ускорилось и принятие тех или иных решений. Если раньше на это нередко уходили дни, а то и недели, поскольку надо было ждать одобрения от "второго", то сейчас многие вопросы заместители могут решать сами. Те решения, где все же надо "добро" от Буданова, принимаются за считанные часы или даже минуты, добавил источник.



"Атмосфера и корпоративная культура, конечно, заметно изменились. Никто уже не показывает президенту посты в Facebook, которые кто-то лайкнул или не лайкнул, все идет в сторону большей функциональности. И к постепенному снижению роли Офиса президента в отдельных процессах в целом", - говорит один из собеседников издания.

Еще один промежуточный, но не совсем очевидный итог 100 дней работы Буданова - рост его личного рейтинга и одновременно стабилизация рейтинга президента, который немного "пошатывало" после "Миндичгейта". Последние социсследования - публичные и закрытые, которые проводились для партий - свидетельствуют, что Зеленский сейчас мог бы победить в случае проведения президентских выборов. У партии "Слуга народа" позиции в опросах немного слабее.

В то же время в тройке лидеров опросов фигурирует и сам Буданов, и условный проект под названием партия Буданова. И это на самом деле может стать хорошим плацдармом для любых политических перспектив.

Собеседники, приближенные к руководителю ОП утверждают, что политической деятельностью он сейчас не занимается. А источники в команде президента дают понять, что рассматривают сценарий, при котором были бы не против видеть Буданова в своей политической команде.

"Буданов пока политически не окреп, у него еще нет ядра, чтобы конкурировать с Залужным. А перед нами будет сложная задача: как-то склеить Зеленского и Буданова в условиях, когда пойти на выборы и их выиграть должен будет кто-то один", - говорит собеседник в окружении Зеленского.

Другой фронт работы

На новом месте Буданов вынужден заниматься не яркими операциями вроде диверсий против врага или ликвидаций российских военных преступников, а важными, но рутинными вопросами, как например, ветеранская политика, политика памяти, встречи с бизнесом, восстановление разрушенного жилья и тому подобное.

"Переговорные дела он продолжает вести. По военным и другим важным вопросам он высказывается и его мнение спрашивают. Как руководитель Офиса он часто приходит к президенту с кучей бумаг, но это означает, что работа в Офисе продолжается и бумаги не лежат без дела. Кажется, что ему, наоборот, нравится заниматься решением каких-то таких вопросов, которые давно не решались", - рассказывает источник из команды Зеленского.

Еще одно новое поле для экс-начальника ГУР - работа Рады, что он и сам признает на закрытых совещаниях, говорят источники РБК-Украина. Пока что коммуникацию с депутатами руководитель ОП ведет в основном через главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию и первого вице-спикера Александра Корниенко.

"Любой из нардепов может связаться с Кириллом Алексеевичем - или через приемную, или напрямую, договориться о встрече и тому подобное. В этом тоже появилось больше свободы", - говорит один из источников, близкий к Банковой.

Недавно Буданов уже провел встречу со всеми главами фракций и групп, куда явились почти все парламентские "лорды". По отзывам присутствующих, новый руководитель ОП им понравился своей фразой "Верховной раде - верховную власть".

Буданов пока налаживает коммуникацию и контакты с Радой (фото: телеграм-канал К.Буданова)

"Он готов нам помогать, для нас он удобнее Ермака, он так сильно к нам не лезет, он хочет разбираться", - говорит собеседник РБК-Украина в СН.

В конце концов, не все нардепы из монобольшинства разделяют внимание Буданова к парламенту: мол, это все-таки "парафия" Арахамии, а он может к этому ревностно отнестись.

"Могу вам сказать, что руководитель ОП, хоть и старается не сильно лезть в парламентские дела, однако он уже несколько раз намекал Давиду, что неголосование Рады, которое мы наблюдали в последнее время - это в том числе и результат его недоработки", - пересказывает в разговоре с изданием еще один парламентарий.

На фоне так называемого парламентского кризиса, о котором подробно рассказывало РБК-Украина, 6 апреля, Буданов встретился в Офисе еще и с главами всех парламентских комитетов. По словам источников издания, такая коммуникация планировалась еще раньше, но на этот раз была сконцентрирована на всех законопроектах Ukraine Facility и по линии МВФ, которые Раде предстояло рассмотреть на этой неделе.

"Разговор с Будановым касался того, где есть шансы на прохождение, что не пройдет, что мешает и как помочь. Как результат, какие-то из законопроектов сняли с рассмотрения на этой неделе, что-то - наоборот, поставили в повестку дня. Все было очень по-деловому. Буданов хорошо подготовился к разговору, по всем законам. Решили собираться чаще", - рассказывает один из информированных источников РБК-Украина.

После более чем трех месяцев на Банковой Кирилл Буданов получает от политической среды значительное количество "авансов". Частично это объясняется эйфорией после ухода его предшественника, который за шесть лет выстроил жесткую и централизованную модель управления.

Следовательно, положительные оценки деятельности Буданова, которые РБК-Украина слышало от разных собеседников, являются в определенной степени и результатом контраста между двумя стилями. Впрочем, нынешний руководитель ОП пока еще не сталкивался с по-настоящему сложными политическими кризисами или конфликтами внутри власти, в решении которых ему еще придется себя показать.

Командиры "фронтов"

"Если какого-то замглавы Офиса назначить министром - человек воспримет это как понижение", - эту шутку РБК-Украина в последние годы неоднократно слышало от собеседников во власти. И от шутки в ней не так много.

Кабинет министров долгое время действительно выглядел максимум исполнительным органом при реальном центре принятия решений - Офисе президента. И, кажется, обе стороны такое положение дел вполне устраивало. Но со сменой руководства ОП роль Кабмина и других органов власти объективно возрастает. И к этому не все готовы.

"Опять у нас кризис лидерства. Во всем правительстве у нас мало людей, кто хочет и готов брать ответственность. Среди них Шмыгаль и Федоров. Частично - Марченко, в своих вопросах - может, Бережная. Еще часть или перепугана, или не думала, что в их сфере все настолько сложно, и радуются любым указаниям "сверху", - говорит собеседник издания в "Слуге народа".

Став министром обороны, Михаил Федоров получил от президента карт-бланш на изменения, в том числе и на реализацию своего "плана войны". Его отдельные пункты были представлены на четвертую годовщину широкомасштабного вторжения. Этот план, над которым команда Федорова работала не один месяц, предусматривает три стратегические цели: закрыть небо, остановить врага на земле, в море и в киберпространстве, а также лишить россиян экономического ресурса для ведения войны.

У тех, кто знаком с более подробным изложением этого плана, мнения о нем разделились. Некоторые дают очень положительные оценки, другие же считают "половинчатым" и смотрят на него не слишком оптимистично.

Настоящим вызовом для министра обороны станет мобилизационная реформа, порученная ему президентом. Причем еще до публичного обнародования своих идей Федоров столкнулся с сопротивлением со стороны военных и полиции. Не в его пользу также играют отдельные депутаты, публично рассказывая о фрагментах реформы.

"Еще ничего никем не принято, а уже в медиа куча спекуляций. Решающее слово все равно будет за президентом, а он пока настроен скептически и прислушивается к мнению военных, которые переживают, что реформа Федорова сорвет мобилизацию", - рассказал один из информированных собеседников во власти.

Несмотря на опасения относительно того, как самый молодой министр обороны в истории Украины сможет сработаться с генералами и кадровыми военными, даже если какая-то часть из них может воспринимать Федорова как "диджитализатора-чужака" - никаких явных конфликтов по этой линии не проявилось.

"Все понимают, что Федоров имеет зеленый свет на изменения от самого президента. Сколько было разговоров о том, а как он будет работать с Сырским, мол, видимо, кто-то из них будет выживать другого. Нравится он Сырскому или нет, но Сырский - военный, и он будет работать со всеми, кого назначит президент. Да и у самого главкома есть сильная протекция от верховного главкома. Вероятно, это понимает и Федоров. Поэтому никто никому не мешает", - говорит один из информированных собеседников РБК-Украина.

Из других итогов почти трех месяцев Федорова в министерстве - оперативность в принятии решений, несмотря на то, что он и его команда, по большому счету, еще продолжает входить в курс всех дел такой громоздкой машины, как Минобороны. Хотя стоит отметить, что даже это он делает в разы быстрее, чем большинство его предшественников.

"В то же время на комитете нардепы выражали обеспокоенность тем, что он в своей работе частично заходит на поле Генштаба и Вооруженных сил, туда, что уже не является компетенцией Минобороны, ведь это четко определено законодательством. Так или иначе, сейчас еще мало времени прошло, но все очень болеют, чтобы у него получилось то, что он декларировал", - рассказал один из нардепов.

В основном в "Слуге народа" достаточно положительно отзываются о Федорове, как и о бывшем главе Минобороны, а сегодня - первом вице-премьере - министре энергетики Денисе Шмыгале. В парламенте его обычно называют "тихим технократом" или "универсальным солдатом".

"У нас, пожалуй, не найдется людей во фракции, кто бы не любил Шмыгаля. К нему относятся или хорошо, или просто никак. Здесь стоит отдать и ему должное - он хорошо умеет коммуницировать с депутатским корпусом. Сейчас он взялся вычищать авгиевы конюшни в Минэнерго, хотя наши часто жалуются "зря мы тогда увольняли Шмыгаля", - говорит один из влиятельных нардепов в "Слуге народа".

Ранее РБК-Украина рассказывало, что одной из причин сбоя в Раде стали проблемы во взаимодействии с правительством и новым премьером. Парламентариев возмущал не только дефицит коммуникации с Кабмином, но и инициативы по массовым выплатам бюджетных средств населению. Тогда как на депутатский корпус перекладывали голосование за непопулярные проекты решений, как дополнительно эти средства найти.

Другой собеседник издания объясняет: раньше все задачи правительства в основном исходили от Ермака или лично от президента. Но о каком-то policy-making речь шла лишь на панельных дискуссиях многочисленных форумов, а не в реальности

"Есть вопросы, которые мы задавали еще правительству Гончарука. Теперь задаем этому правительству. Для нас это бесконечный день сурка. Мы семь лет вроде бы делаем какую-то реформу, и до сих пор на том же месте", - жалуется собеседник.

В самом правительстве ситуацию видят несколько иначе. "У нас до сих пор многие оценивают Кабмин по лекалам 20-летней давности, времен Ющенко-Тимошенко, когда там были яркие политические фигуры. Но у министров на самом деле не так много есть самостоятельности. У них есть программа партии власти, программа Кабмина, масса текущих задач, решение неожиданных проблем и тому подобное. Сейчас "отпали" только те темы, которые лично вел Ермак, а так - продолжается обычная работа", - говорит собеседник на Грушевского.

Но фактически все признают: глава Кабмина Юлия Свириденко, хоть и смогла разобраться в политическом кризисе в разгар "Миндичгейта" и перейти в лагерь оппонентов Ермака, полностью самостоятельным игроком она пока не стала.

Фото со встречи Юлии Свириденко с главами парламентских комитетов (фото: телеграм-канал Ю.Свириденко)

"Юлия не может сказать президенту "нет". В Кабмине есть проверенные инструменты, как разнообразный кэшбек, который они научились масштабировать и теперь применяют в любой ситуации", - говорит один из источников.

В конце концов, встречи Свириденко с главами комитетов, со "Слугой народа" и оппозиционными фракциями и группами позволили немного сбавить напряжение в Раде. И как результат - значительная часть из проектов Ukraine Facility и по линии МВФ - благодаря разговору с членами Кабмина, с Будановым и работе Арахамии - была проголосована.

Новый властный "треугольник" пока не выглядит настолько монолитным, как конструкция времен Андрея Ермака. Но в этом и заключается замысел: вместо одного "второго" президент получил систему сдержек и противовесов.

Перезагрузка власти не разрушила старую систему, а скорее изменила ее баланс. Исчезновение единого центра дало институтам больше пространства и "воздуха", но одновременно обнажило старые проблемы - дефицит лидерства. В этом смысле новая конфигурация сотрудничества Банковой, Рады и Кабмина все еще в поисках своей точки равновесия.

Вопросы - ответы (FAQ)

- Что изменилось в Офисе президента после назначения Буданова?

Банковая перестала быть единым центром, на котором замыкались абсолютно все решения. Заместители руководителя ОП, правительство и парламент получили значительно больше пространства и свободы действий.

- В чем главное отличие стиля Буданова от Ермака?

Предыдущий руководитель ОП был склонен к микроменеджменту и личному контролю над всеми процессами. Нынешний - делает ставку на делегирование и работу через заместителей. Этот контраст со стилем управления предшественника, который многим был не по душе, в определенной степени тоже объясняет нынешние положительные оценки деятельности Буданова.

- Какие у нового руководителя ОП отношения с Радой?

Они пока что выстраиваются. Недавно Буданов встречался с главами комитетов, а до этого с руководством фракций и групп Рады. Отзывы присутствующих на этих встречах, которыми поделились с РБК-Украина, были преимущественно положительными.

- Что происходит в Кабмине?

На новых министров - обороны и энергетики - Федорова и Шмыгаля - возлагают значительные ожидания, чтобы их решения и действия помогли стране выстоять. Однако в целом, по словам источников РБК-Украина, у Кабмина ощущается дефицит самостоятельности в принятии решений и генерации идей. Во взаимоотношениях с парламентом напряжение несколько уменьшилось, но оно все еще остается одним из вызовов для власти.