Каждая четвертая цель врага - минус: Федоров раскрыл успехи "Линии дронов" на фронте

18:20 09.04.2026 Чт
Какую новую тактику готовит для оккупантов "Линия дронов"?
aimg Сергей Козачук
Фото: "Линия дронов" формирует на фронте 15-километровую зону поражения (Getty Images)

Украинские подразделения "Линии дронов" обеспечивают поражение каждой четвертой вражеской цели на фронте. Проект позволяет создавать зоны огневого контроля глубиной до 15 км.

Об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Читайте также: Новый рекорд в небе: дроны-перехватчики Украины удвоили эффективность в марте

Как работает "Линия дронов"

По словам министра, проект, инициированный президентом весной 2025 года, объединил пять самых эффективных подразделений беспилотных систем, среди которых "Птицы Мадьяра", "Ахиллес" и "К-2". Их опыт стал основой для развертывания сети экипажей по всей линии фронта.

Главная задача проекта - формирование так называемой killzone глубиной 10-15 км. В этой зоне беспилотники сопровождают пехоту, обнаруживают и уничтожают врага еще на подходах к позициям, что делает невозможным продвижение оккупантов без критических потерь.

По словам Михаила Федорова, технологическое преимущество становится решающим фактором.

"Линия дронов - это переход к новой модели войны, где беспилотники становятся ключевым инструментом поражения", - подчеркнул министр.

Результаты и поддержка

Сегодня проект объединяет более 1 000 экипажей. Только в течение марта операторы поразили более 10 500 российских военных и сотни единиц техники.

К финансированию проекта активно привлекаются международные партнеры. В частности, Нидерланды направили 880 млн долларов на закупку FPV-дронов, разведывательных БпЛА (ISR), дронов-бомбардировщиков.

"Линия дронов" продолжает масштабироваться и привлекать новых специалистов - операторов, инженеров и аналитиков.

Технологическое преимущество и рекорды дронов

Напомним, украинские технологии беспилотников продолжают демонстрировать рекордные результаты на фронте. Ранее министр обороны Михаил Федоров сообщал, что в марте дроны-перехватчики уничтожили более 33 тысяч вражеских БпЛА, что вдвое превысило показатели предыдущего месяца.

Кроме того, по словам заместителя руководителя Офиса президента Павла Палисы, ВСУ пока удерживают преимущество над РФ в применении ударных дронов в соотношении 1,3 к 1, что существенно влияет на темпы продвижения оккупантов.

Также в апреле был зафиксирован мировой рекорд - украинский пилот с помощью перехватчика STING впервые в истории сбил два "Шахеды" на расстоянии 500 километров от точки запуска.

