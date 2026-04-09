Никаких случайностей: Буданов объяснил, по какому плану действует Трамп

Руководитель офиса президента Кирилл Буданов заявил, что Дональд Трамп действует строго по заранее подготовленному плану, и импровизаций в его шагах нет.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Kyiv School of Economics, об этом Буданов сказал во время закрытой встречи со студентами KSE.

Трамп и его план

По мнению Буданова, поведение американского президента не является хаотичным - за ним стоит конкретный документ.

"Его действия максимально последовательны. За полгода до его каденции для него был разработан программный документ - в нем, как сейчас помню, 838 страниц. И все, что он делает, было четко описано, просчитано и объяснено - для чего и зачем", - сказал Буданов.

По его словам, Трамп четко идет по плану.

Глава разведки также высказался относительно итогов войны. По его словам, промежуточного сценария нет.

"Будет только или победа, или поражение. Не существует среднего варианта", - заявил он.

Студенты также спросили, могла ли Украина воспользоваться ситуацией на Ближнем Востоке. Относительно военно-технической сферы, то Буданов ответил сдержанно.

"Относительно военно-технического сотрудничества - это путь, которым можно пойти, а можно и не пойти", - сказал он.