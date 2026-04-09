Никаких случайностей: Буданов объяснил, по какому плану действует Трамп
Руководитель офиса президента Кирилл Буданов заявил, что Дональд Трамп действует строго по заранее подготовленному плану, и импровизаций в его шагах нет.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Kyiv School of Economics, об этом Буданов сказал во время закрытой встречи со студентами KSE.
Трамп и его план
По мнению Буданова, поведение американского президента не является хаотичным - за ним стоит конкретный документ.
"Его действия максимально последовательны. За полгода до его каденции для него был разработан программный документ - в нем, как сейчас помню, 838 страниц. И все, что он делает, было четко описано, просчитано и объяснено - для чего и зачем", - сказал Буданов.
По его словам, Трамп четко идет по плану.
Глава разведки также высказался относительно итогов войны. По его словам, промежуточного сценария нет.
"Будет только или победа, или поражение. Не существует среднего варианта", - заявил он.
Студенты также спросили, могла ли Украина воспользоваться ситуацией на Ближнем Востоке. Относительно военно-технической сферы, то Буданов ответил сдержанно.
"Относительно военно-технического сотрудничества - это путь, которым можно пойти, а можно и не пойти", - сказал он.
Тем временем в самих США вокруг Трампа продолжаются внутриполитические споры. Более 85 конгрессменов-демократов подписались под требованием импичмента или отстранения президента через 25-ю поправку.
Поводом стали действия Трампа во время вооруженного противостояния с Ираном.
Впрочем, требования отставки Трампа звучат не впервые. Как сообщало РБК-Украина, еще в ноябре 2025 года тысячи американцев вышли на улицы Вашингтона с протестами под названием "Устранение режима" - участники требовали импичмента президента.