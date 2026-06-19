До 10 тисяч гривень на місяць: Кабмін запускає нові стипендії
В Україні запускають Національну систему дослідників. Завдяки новації дехто з науковців зможе отримувати нові державні стипендії у розмірі 10 000 гривень на місяць.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства освіти й науки України.
Головне
- Новий інструмент: в Україні запрацював модуль Національної системи дослідників (НСД), що дозволяє вченим інтегрувати верифіковані дані про свої здобутки.
- Стипендії: держава виділила 190 млн гривень для підтримки 2 650 найрезультативніших науковців у 2026 році.
- Виплати: розмір стипендії становить 10 000 гривень на місяць, вони призначаються строком на два роки.
- Терміни: подати інформацію через особистий кабінет в системі URIS можна до 13:00 20 липня 2026 року.
- Участь: долучитись до системи можна добровільно, на основі даних формуватимуть два рейтинги (загальний і для молодих учених).
Що змінюється в Україні й для кого
У МОН повідомили, що з 18 червня 2026 року запрацював модуль Національної системи дослідників України, який відповідає за приймання та верифікацію даних.
Уточнюється, що Національна система дослідників (НСД) створить єдине інформаційне поле про:
- науковців (наукових і науково-педагогічних працівників);
- напрями їхньої роботи;
- результати їхньої роботи.
НСД України, за словами міністра освіти й науки Оксена Лісового, "дає змогу перейти до більш прозорої моделі підтримки науки".
"Держава має бачити реальні результати роботи дослідників і підтримувати тих, хто робить вагомий внесок у розвиток української та світової науки", - констатував він.
Отже, запровадження НСД допоможе:
- посилити видимість української науки для держави, міжнародних партнерів і бізнесу;
- підвищити престиж наукової праці.
Як науковцям скористатись новою системою
Згідно з інформацією МОН, відтепер українські вчені можуть інтегрувати до Національної системи дослідників підтверджені дані про свої наукові результати.
Уточнюється, що до НСД можна внести таку інформацію про:
- публікації та цитування;
- гранти;
- патенти;
- підготовку молодих дослідників;
- міжнародну співпрацю;
- інші результати наукової та науково-технічної роботи.
На основі цих даних формуватимуться рейтинги дослідників.
А науковці з найвищими позиціями - зможуть отримати державні стипендії.
"Участь у Національній системі дослідників України є добровільною", - пояснили українцям.
Зазначається також, що сьогодні українська наука "конкурує за людей зі світовим дослідницьким простором, а підготовка сильного дослідника потребує багатьох років навчання, практики та професійного розвитку".
"НСД має допомогти зменшити відтік науковців і зберегти кадровий потенціал української науки", - додали у МОН.
Хто саме та які стипендії зможе отримати
Громадянам розповіли, що НСД враховуватиме лише підтверджені та верифіковані результати наукової діяльності, що дозволить:
- оцінювати дослідників за прозорими критеріями;
- мінімізувати суб'єктивність під час рейтингування.
Уточнюється, що на основі поданих даних формуватимуться два рейтинги:
- загальний рейтинг дослідників;
- окремий рейтинг молодих учених.
Крім того, в межах системи запроваджуються державні стипендії для найрезультативніших наукових і науково-педагогічних працівників (їх призначатимуть на основі об'єктивної оцінки результатів роботи).
"Це особливо важливо для молодих учених, адже система передбачає окремий рейтинг для них і відкриває додаткові можливості для підтримки", - зауважив Лісовий.
Отже, отримати державні стипендії за результатами рейтингування зможуть науковці з найвищими позиціями.
"На старті вже передбачено понад 190 мільйонів гривень на таку підтримку у 2026 році. Це підтримка перших 2 650 кращих вчених країни", - повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.
Розмір щомісячної виплати становитиме 10 000 гривень. Стипендії призначатимуть строком на два роки.
Як і до якого числа можна подавати інформацію
Подати інформацію можна через особистий кабінет у Національній електронній науково-інформаційній системі (URIS) - до 13:00 дня 20 липня 2026 року.
Детальна інструкція щодо особливостей заповнення даних - також доступна онлайн.
Після завершення подання інформації розпочнеться верифікація відомостей.
Далі формуватимуться відповідні рейтинги дослідників, а найкращим з них - буде призначено державні стипендії Національної системи дослідників.
"Українські розробки, особливо в оборонній сфері та медицині, - це те, що рятує життя й посилює наші позиції на фронті. Тому підтримка науковців - це інвестиція в нашу безпеку, стійкість і майбутнє", - підсумувала Свириденко.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про кадрові втрати - скільки українських науковців виїхало за кордон.
Крім того, ми пояснювали, які зарплати в українських науковців та чи можна їх збільшити.
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