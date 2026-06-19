До 10 тисяч гривень на місяць: Кабмін запускає нові стипендії

В Україні запускають Національну систему дослідників. Завдяки новації дехто з науковців зможе отримувати нові державні стипендії у розмірі 10 000 гривень на місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства освіти й науки України.

Головне Новий інструмент : в Україні запрацював модуль Національної системи дослідників (НСД), що дозволяє вченим інтегрувати верифіковані дані про свої здобутки.

: в Україні запрацював модуль Національної системи дослідників (НСД), що дозволяє вченим інтегрувати верифіковані дані про свої здобутки. Стипендії : держава виділила 190 млн гривень для підтримки 2 650 найрезультативніших науковців у 2026 році.

: держава виділила 190 млн гривень для підтримки 2 650 найрезультативніших науковців у 2026 році. Виплати : розмір стипендії становить 10 000 гривень на місяць, вони призначаються строком на два роки.

: розмір стипендії становить 10 000 гривень на місяць, вони призначаються строком на два роки. Терміни : подати інформацію через особистий кабінет в системі URIS можна до 13:00 20 липня 2026 року.

: подати інформацію через особистий кабінет в системі URIS можна до 13:00 20 липня 2026 року. Участь: долучитись до системи можна добровільно, на основі даних формуватимуть два рейтинги (загальний і для молодих учених).

Що змінюється в Україні й для кого

У МОН повідомили, що з 18 червня 2026 року запрацював модуль Національної системи дослідників України, який відповідає за приймання та верифікацію даних.

Уточнюється, що Національна система дослідників (НСД) створить єдине інформаційне поле про:

науковців (наукових і науково-педагогічних працівників);

напрями їхньої роботи;

результати їхньої роботи.

НСД України, за словами міністра освіти й науки Оксена Лісового, "дає змогу перейти до більш прозорої моделі підтримки науки".

"Держава має бачити реальні результати роботи дослідників і підтримувати тих, хто робить вагомий внесок у розвиток української та світової науки", - констатував він.

Отже, запровадження НСД допоможе:

посилити видимість української науки для держави, міжнародних партнерів і бізнесу;

підвищити престиж наукової праці.

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Як науковцям скористатись новою системою

Згідно з інформацією МОН, відтепер українські вчені можуть інтегрувати до Національної системи дослідників підтверджені дані про свої наукові результати.

Уточнюється, що до НСД можна внести таку інформацію про:

публікації та цитування;

гранти;

патенти;

підготовку молодих дослідників;

міжнародну співпрацю;

інші результати наукової та науково-технічної роботи.

На основі цих даних формуватимуться рейтинги дослідників.

А науковці з найвищими позиціями - зможуть отримати державні стипендії.

"Участь у Національній системі дослідників України є добровільною", - пояснили українцям.

Зазначається також, що сьогодні українська наука "конкурує за людей зі світовим дослідницьким простором, а підготовка сильного дослідника потребує багатьох років навчання, практики та професійного розвитку".

"НСД має допомогти зменшити відтік науковців і зберегти кадровий потенціал української науки", - додали у МОН.

Хто саме та які стипендії зможе отримати

Громадянам розповіли, що НСД враховуватиме лише підтверджені та верифіковані результати наукової діяльності, що дозволить:

оцінювати дослідників за прозорими критеріями;

мінімізувати суб'єктивність під час рейтингування.

Уточнюється, що на основі поданих даних формуватимуться два рейтинги:

загальний рейтинг дослідників;

окремий рейтинг молодих учених.

Крім того, в межах системи запроваджуються державні стипендії для найрезультативніших наукових і науково-педагогічних працівників (їх призначатимуть на основі об'єктивної оцінки результатів роботи).

"Це особливо важливо для молодих учених, адже система передбачає окремий рейтинг для них і відкриває додаткові можливості для підтримки", - зауважив Лісовий.

Отже, отримати державні стипендії за результатами рейтингування зможуть науковці з найвищими позиціями.

"На старті вже передбачено понад 190 мільйонів гривень на таку підтримку у 2026 році. Це підтримка перших 2 650 кращих вчених країни", - повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Розмір щомісячної виплати становитиме 10 000 гривень. Стипендії призначатимуть строком на два роки.

Як і до якого числа можна подавати інформацію

Подати інформацію можна через особистий кабінет у Національній електронній науково-інформаційній системі (URIS) - до 13:00 дня 20 липня 2026 року.

Детальна інструкція щодо особливостей заповнення даних - також доступна онлайн.

Після завершення подання інформації розпочнеться верифікація відомостей.

Далі формуватимуться відповідні рейтинги дослідників, а найкращим з них - буде призначено державні стипендії Національної системи дослідників.

"Українські розробки, особливо в оборонній сфері та медицині, - це те, що рятує життя й посилює наші позиції на фронті. Тому підтримка науковців - це інвестиція в нашу безпеку, стійкість і майбутнє", - підсумувала Свириденко.