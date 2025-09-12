ua en ru
10 шедевров от "Динамо": лучшие голы "бело-синих" в августе (видео)

Пятница 12 сентября 2025
10 шедевров от "Динамо": лучшие голы "бело-синих" в августе (видео) Фото: Владислав Ванат - автор лучшего гола киевлян в августе (ФК "Динамо")
Автор: Андрей Костенко

Пресс-служба киевского "Динамо" определила десять лучших голов, забитых футболистами клуба в августе текущего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал столичного клуба.

Кто забил лучший гол

В рейтинг включили не только мячи в исполнении футболистов первой команды, но и голы игроков коллектива U-19 в молодежном чемпионате.

Топ-10 динамовских шедевров выглядит следующим образом:

  1. Владислав Ванат (в матче "Эпицентр" - "Динамо")
  2. Александр Яцик ("Рух" - "Динамо")
  3. Эдуардо Герреро ("Эпицентр" - "Динамо")
  4. Виталий Буяльский ("Динамо" - "Полесье")
  5. Максим Брагару ("Рух" - "Динамо")
  6. Эдуардо Герреро ("Динамо" - "Маккаби")
  7. Федор Задорожный ("Эпицентр" U-19 - "Динамо" U-19)
  8. Назар Волошин ("Динамо" - "Полесье")
  9. Владимир Озимай ("Рух" U-19 - "Динамо" U-19)
  10. Николай Шапаренко ("Верес" - "Динамо")

Команды "Динамо" в августе

Основной состав киевлян показал в августе стопроцентный результат в чемпионате Украины, одержав 4 победы в 4-х матчах с общим счетом - 14:3. Команда с 12-ю пунктами в активе возглавляет турнирную таблицу УПЛ.

Однако в еврокубках дела были гораздо хуже. В течение последнего летнего месяца "бело-синие" сначала вылетели из квалификации Лиги чемпионов, уступив кипрскому "Пафосу" (0:1, 0:2). А затем повторили ту же судьбу в отборе в Лигу Европы, где не смогли достойно противостоять израильскому "Маккаби" из Тель-Авива (1:3, 1:0).

Юношеская команда киевлян в 5-ти августовских поединках одержала 3 победы и дважды сыграла вничью. В таблице Национальной лиги U-19 динамовцы с 11-ю баллами идут вторыми, уступая один пункт извечному сопернику на всех уровнях - донецкому "Шахтеру" (12 очков и игра в запасе).

Ранее мы рассказали, какую задачу-минимум по голам поставили Ванату в Испании.

Также мы писали, что "Динамо" наняло специального тренера для нападающих.

