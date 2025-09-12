ua en ru
10 шедеврів від "Динамо": найкращі голи "біло-синіх" у серпні (відео)

Київ, П'ятниця 12 вересня 2025 22:06
10 шедеврів від "Динамо": найкращі голи "біло-синіх" у серпні (відео) Фото: Владислав Ванат – автор найкращого голу киян у серпні (ФК "Динамо")
Автор: Андрій Костенко

Прес-служба київського "Динамо" визначила десять найкращих голів, забитих футболістами клубу у серпні поточного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал столичного клубу.

Хто забив найкращий гол

До рейтингу включили не лише м'ячі у виконанні футболістів першої команди, а й голи гравців колективу U-19 в молодіжному чемпіонаті.

Топ-10 динамівських шедеврів має такий вигляд:

  1. Владислав Ванат (у матчі "Епіцентр" – "Динамо")
  2. Олександр Яцик ("Рух" – "Динамо")
  3. Едуардо Герреро ("Епіцентр" – "Динамо")
  4. Віталій Буяльський ("Динамо" – "Полісся")
  5. Максим Брагару ("Рух" – "Динамо")
  6. Едуардо Герреро ("Динамо" – "Маккабі")
  7. Федір Задорожний ("Епіцентр" U-19 – "Динамо" U-19)
  8. Назар Волошин ("Динамо" – "Полісся")
  9. Володимир Озимай ("Рух" U-19 – "Динамо" U-19)
  10. Микола Шапаренко ("Верес" – "Динамо")

Команди "Динамо" у серпні

Основний склад киян показав у серпні стовідсотковий результат в чемпіонаті України, здобувши 4 перемоги в 4-х матчах з загальним рахунком – 14:3. Команда з 12-ма пунктами в активі очолює турнірну таблицю УПЛ.

Проте в єврокубках справи були набагато гірші. Протягом останнього літнього місяці "біло-сині" спочатку вилетіли з кваліфікації Ліги чемпіонів, поступившись кіпрському "Пафосу" (0:1, 0:2). А потім повторили ту ж долю у відборі до Ліги Європи, де не змогли гідно протистояти ізраїльському "Маккабі" з Тель-Авіву (1:3, 1:0).

Юнацька команда киян у 5-ти серпневих поєдинках одержала 3 перемоги та двічі зіграла внічию. У таблиці Національної ліги U-19 динамівці з 11-ма балами йдуть другими, поступаючись одним пунктом одвічному супернику на всіх рівнях – донецькому "Шахтарю" (12 очок та гра у запасі).

Раніше ми розповіли, яке завдання-мінімум за голами поставили Ванату в Іспанії.

Також ми писали, що "Динамо" найняло спеціального тренера для нападників.

