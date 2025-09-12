ua en ru
Пт, 12 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Сколько голов Ванат должен забить за "Жирону": в Испании озвучили задачу-минимум

Жирона, Пятница 12 сентября 2025 17:09
UA EN RU
Сколько голов Ванат должен забить за "Жирону": в Испании озвучили задачу-минимум Фото: Владислав Ванат (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Испанская "Жирона", которая переживает настоящий кризис в атаке, сделала ставку на украинского форварда Владислава Ваната. Но от новобранца пока не требуют подвигов в стиле Артема Довбика.

Сколько голов должен забить Ванат, чтобы выполнить-задание-минимум - рассказывает РБК-Украина, ссылаясь на издание AS.

Задачи на первый сезон

В Испании впечатлены результатом Ваната в прошлом сезоне, когда он в составе "Динамо" забил 21 гол и отдал 9 ассистов в 45 матчах.

Но понимают, что Ла Лига значительно сильнее чемпионата Украины, поэтому от новичка не требуют мгновенной результативности на том же уровне. Главное - превзойти прошлогодний результат конкурентов по позиции.

Летом 2024-го, после ухода Артема Довбика в итальянскую "Рому", "Жирона" приобрела на замену нидерландца Арно Данжуму и македонца Бояна Миовски. Но они на двоих забили лишь четыре гола в сезоне.

Перекрыть их суммарный показатель - это и есть задача-минимум для Ваната.

"Больше четырех голов в дебютном сезоне. И это может стать ключом для "Жироны", которая в трех стартовых турах нынешнего первенства смогла забить лишь один мяч", - отмечают обозреватели испанского издания.

Что известно о трансфере Ваната

Отметим, что каталонский клуб заплатил за 23-летнего украинца почти 17 млн евро и подписал контракт до 2030 года.

В "Жироне" новичок будет бороться за место в основном составе с капитаном команды Кристианом Стуани, а также Абелем Руисом и Бояном Миовски.

Ванат - второй украинский нападающий, которого приобрела "Жирона" в истории. В сезоне-2023/24 за клуб играл Артем Довбик, который с 24 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании.

Сколько голов Ванат должен забить за &quot;Жирону&quot;: в Испании озвучили задачу-минимум

Владислав Ванат на тренировке "Жироны" (фото: x.com/gironafc)

Когда ожидать дебют

По информации испанских СМИ, главный тренер "Жироны" Мичел намерен проверить Ваната в деле уже в ближайшем матче - 14 сентября на выезде против "Сельты" (начало - в 15:00 по Киеву).

Также ожидается, что кроме Ваната за команду в этом матче дебютируют и двое других новичков - хорватский вратарь Доминик Ливакович и марокканский полузащитник Аззедин Унаи.

В то же время известно, что не сможет принять участие в матче украинский вингер каталонцев Виктор Цыганков, который продолжает восстанавливаться после травмы.

Ранее мы сообщили, что украинский талант Попов продлил контракт с итальянским "Эмполи".

Также читайте, почему Зинченко пропустит матч с "Арсеналом" в АПЛ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Чемпионат Испании
Новости
Трамп наконец решил дожать Россию, но теперь самое сложное, - Politico
Трамп наконец решил дожать Россию, но теперь самое сложное, - Politico
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России