Главная » Бизнес » Энергетика

До 10 часов без света: опубликованы графики отключений в Киеве на 24 октября

Киев, Пятница 24 октября 2025 00:59
До 10 часов без света: опубликованы графики отключений в Киеве на 24 октября Фото: в Украине продолжаются отключения света (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В Киеве 24 октября будут действовать графики отключения электроэнергии - киевляне могут остаться без света до 10 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ДТЭК.

По данным ДТЭК, из-за недавних атак ВС РФ по украинской энергетике 24 октября будут применяться ограничения для бытовых потребителей.

Так, Киев переходит к графикам стабилизационных отключений.

"По команде Укрэнерго Киев переходит к графикам стабилизационных отключений", - говорится в сообщении.

Графики почасовых отключений будут применяться с 07:00 до 23:00 объемом от 1,5 до 2,5 очередей. Также предусмотрены графики ограничения мощности для промышленных потребителей в указанный период.

До 10 часов без света: опубликованы графики отключений в Киеве на 24 октября

До 10 часов без света: опубликованы графики отключений в Киеве на 24 октябряТакже в ДТЭК обнародовали обновленные графики отключения света в Киевской области 24 октября. Согласно ему, электричества на Киевщине не будет в указанные часы:

  • Очередь 1.1 - с 09:00 до 11:00; с 17:00 до 21:00;
  • Очередь 1.2 - с 09:00 до 11:00; с 17:00 до 22:00;
  • Очередь 2.1 - с 07:00 до 10:30; с 17:00 до 21:00;
  • Очередь 2.2 - с 07:00 до 10:30; с 17:00 до 21:00;
  • Очередь 3.1 - с 10:00 до 14:00; с 20:30 до 23:00;
  • Очередь 3.2 - с 10:00 до 14:00; с 20:30 до 23:00;
  • Очередь 4.1 - с 10:00 до 14:00; с 20:30 до 23:00;
  • Очередь 4.2 - с 13:30 до 17:30; с 20:30 до 23:00;
  • Очередь 5.1 - с 13:30 до 17:30;
  • Очередь 5.2 - с 07:00 до 09:00; с 13:30 до 17:30;
  • Очередь 6.1 - с 07:00 до 10:30; с 15:00 до 17:30;
  • Очередь 6.2 - с 18:00 до 21:00.

Графики отключений электроэнергии ДТЭК можно также смотреть на сайте компании или в городском приложении Киев Цифровой.

В Укрэнерго призывают экономно потреблять электроэнергию.

Удары по энергетике

Ночью с 21 на 22 октября россияне массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины.

Например, в Черниговской области в результате ударов дронов и ракет по энергетическим объектам в трех общинах (включая НовогородСеверский и Корюковка) были повреждены линии и подстанции, тысячи потребителей остались без электричества.

Кроме того, было попадание в один из объектов в Киевской области.

В Измаиле Одесской области враг повредил энергетическую и портовую инфраструктуру, поэтому тоже есть перебои с поставками.

Случаи ударов зафиксированы также в Полтавской области, Кировоградской, Черкасской и Сумской областях.

Вследствие массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру - в большинстве регионов Украины были введены аварийные отключения света.

