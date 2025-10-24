До 10 часов без света: опубликованы графики отключений в Киеве на 24 октября
В Киеве 24 октября будут действовать графики отключения электроэнергии - киевляне могут остаться без света до 10 часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ДТЭК.
По данным ДТЭК, из-за недавних атак ВС РФ по украинской энергетике 24 октября будут применяться ограничения для бытовых потребителей.
Так, Киев переходит к графикам стабилизационных отключений.
"По команде Укрэнерго Киев переходит к графикам стабилизационных отключений", - говорится в сообщении.
Графики почасовых отключений будут применяться с 07:00 до 23:00 объемом от 1,5 до 2,5 очередей. Также предусмотрены графики ограничения мощности для промышленных потребителей в указанный период.
Также в ДТЭК обнародовали обновленные графики отключения света в Киевской области 24 октября. Согласно ему, электричества на Киевщине не будет в указанные часы:
- Очередь 1.1 - с 09:00 до 11:00; с 17:00 до 21:00;
- Очередь 1.2 - с 09:00 до 11:00; с 17:00 до 22:00;
- Очередь 2.1 - с 07:00 до 10:30; с 17:00 до 21:00;
- Очередь 2.2 - с 07:00 до 10:30; с 17:00 до 21:00;
- Очередь 3.1 - с 10:00 до 14:00; с 20:30 до 23:00;
- Очередь 3.2 - с 10:00 до 14:00; с 20:30 до 23:00;
- Очередь 4.1 - с 10:00 до 14:00; с 20:30 до 23:00;
- Очередь 4.2 - с 13:30 до 17:30; с 20:30 до 23:00;
- Очередь 5.1 - с 13:30 до 17:30;
- Очередь 5.2 - с 07:00 до 09:00; с 13:30 до 17:30;
- Очередь 6.1 - с 07:00 до 10:30; с 15:00 до 17:30;
- Очередь 6.2 - с 18:00 до 21:00.
Графики отключений электроэнергии ДТЭК можно также смотреть на сайте компании или в городском приложении Киев Цифровой.
В Укрэнерго призывают экономно потреблять электроэнергию.
Удары по энергетике
Ночью с 21 на 22 октября россияне массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины.
Например, в Черниговской области в результате ударов дронов и ракет по энергетическим объектам в трех общинах (включая НовогородСеверский и Корюковка) были повреждены линии и подстанции, тысячи потребителей остались без электричества.
Кроме того, было попадание в один из объектов в Киевской области.
В Измаиле Одесской области враг повредил энергетическую и портовую инфраструктуру, поэтому тоже есть перебои с поставками.
Случаи ударов зафиксированы также в Полтавской области, Кировоградской, Черкасской и Сумской областях.
Вследствие массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру - в большинстве регионов Украины были введены аварийные отключения света.