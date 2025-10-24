До 10 годин без світла: опубліковано графіки відключень у Києві на 24 жовтня

У Києві 24 жовтня діятимуть графіки відключення електроенергії - кияни можуть залишитися без світла до 10 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДТЕК.

За даними ДТЕК, через нещодавні атаки ЗС РФ по українській енергетиці 24 жовтня застосовуватимуться обмеження для побутових споживачів.

Так, Київ переходить до графіків стабілізаційних відключень.

"За командою Укренерго Київ переходить до графіків стабілізаційних відключень", - ідеться в повідомленні.

Графіки погодинних відключень застосовуватимуться з 07:00 до 23:00 обсягом від 1,5 до 2,5 черг. Також передбачені графіки обмеження потужності для промислових споживачів у вказаний період.

Також у ДТЕК оприлюднили оновлені графіки відключення світла у Київській області 24 жовтня. Відповідно до нього, електрики на Київщині не буде у вказані години:

Черга 1.1 — з 09:00 до 11:00; з 17:00 до 21:00;

Черга 1.2 — з 09:00 до 11:00; з 17:00 до 22:00;

Черга 2.1 — з 07:00 до 10:30; з 17:00 до 21:00;

Черга 2.2 — з 07:00 до 10:30; з 17:00 до 21:00;

Черга 3.1 — з 10:00 до 14:00; з 20:30 до 23:00;

Черга 3.2 — з 10:00 до 14:00; з 20:30 до 23:00;

Черга 4.1 — з 10:00 до 14:00; з 20:30 до 23:00;

Черга 4.2 — з 13:30 до 17:30; з 20:30 до 23:00;

Черга 5.1 — з 13:30 до 17:30;

Черга 5.2 — з 07:00 до 09:00; з 13:30 до 17:30;

Черга 6.1 — з 07:00 до 10:30; з 15:00 до 17:30;

Черга 6.2 — з 18:00 до 21:00.

Графіки відключень електроенергії ДТЕК можна також дивитися на сайті компанії або в міському застосунку Київ Цифровий.

В Укренерго закликають ощадливо споживати електроенергію.