До 10 годин без світла: опубліковано графіки відключень у Києві на 24 жовтня

Київ, П'ятниця 24 жовтня 2025 00:59
UA EN RU
До 10 годин без світла: опубліковано графіки відключень у Києві на 24 жовтня Фото: в Україні продовжуються відключення світла (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

У Києві 24 жовтня діятимуть графіки відключення електроенергії - кияни можуть залишитися без світла до 10 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДТЕК.

За даними ДТЕК, через нещодавні атаки ЗС РФ по українській енергетиці 24 жовтня застосовуватимуться обмеження для побутових споживачів.

Так, Київ переходить до графіків стабілізаційних відключень.

"За командою Укренерго Київ переходить до графіків стабілізаційних відключень", - ідеться в повідомленні.

Графіки погодинних відключень застосовуватимуться з 07:00 до 23:00 обсягом від 1,5 до 2,5 черг. Також передбачені графіки обмеження потужності для промислових споживачів у вказаний період.

До 10 годин без світла: опубліковано графіки відключень у Києві на 24 жовтня

До 10 годин без світла: опубліковано графіки відключень у Києві на 24 жовтняТакож у ДТЕК оприлюднили оновлені графіки відключення світла у Київській області 24 жовтня. Відповідно до нього, електрики на Київщині не буде у вказані години:

  • Черга 1.1 — з 09:00 до 11:00; з 17:00 до 21:00;
  • Черга 1.2 — з 09:00 до 11:00; з 17:00 до 22:00;
  • Черга 2.1 — з 07:00 до 10:30; з 17:00 до 21:00;
  • Черга 2.2 — з 07:00 до 10:30; з 17:00 до 21:00;
  • Черга 3.1 — з 10:00 до 14:00; з 20:30 до 23:00;
  • Черга 3.2 — з 10:00 до 14:00; з 20:30 до 23:00;
  • Черга 4.1 — з 10:00 до 14:00; з 20:30 до 23:00;
  • Черга 4.2 — з 13:30 до 17:30; з 20:30 до 23:00;
  • Черга 5.1 — з 13:30 до 17:30;
  • Черга 5.2 — з 07:00 до 09:00; з 13:30 до 17:30;
  • Черга 6.1 — з 07:00 до 10:30; з 15:00 до 17:30;
  • Черга 6.2 — з 18:00 до 21:00.

Графіки відключень електроенергії ДТЕК можна також дивитися на сайті компанії або в міському застосунку Київ Цифровий.

В Укренерго закликають ощадливо споживати електроенергію.

Удари по енергетиці

Вночі з 21 на 22 жовтня росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України.

Наприклад, у Чернігівській області внаслідок ударів дронів і ракет по енергетичних об’єктах у трьох громадах (включно з Ново­город­Сіверський та Корюківка) було пошкоджено лінії та підстанції, тисячі споживачів залишились без електрики.

Крім того, було влучання в один із об’єктів у Київській області.

В Ізмаїлі Одеської області ворог пошкодив енергетичну та портову інфраструктуру, тому теж є перебої з постачанням.

Випадки ударів зафіксовано також у Полтавській області, Кіровоградській, Черкаській та Сумській областях.

Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру – у більшості регіонів України були запроваджені аварійні відключення світла.

