Разбитая "Новая почта" и разрушенные дома: как выглядит Новгород-Северский после атаки РФ

Украина, Среда 22 октября 2025 10:07
UA EN RU
Разбитая "Новая почта" и разрушенные дома: как выглядит Новгород-Северский после атаки РФ Фото: последствия обстрела Новгород-Северского (t.me/chernigivskaODA)
Автор: Наталья Кава

Вчера армия РФ нанесла массированный комбинированный удар по Новгород-Северскому. Вражеские снаряды и ударные дроны били по центру города и по гражданской инфраструктуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черниговскую ОГА.

В результате вражеских обстрелов погибли по меньшей мере четыре человека, еще 11 - ранены, среди них 10-летний ребенок.

Повреждения зафиксированы в центральной части города. Под огонь оккупантов попали жилые дома, учреждения социальной инфраструктуры и объекты бизнеса.

Разрушениям подверглись отделение "Новой почты", больница, лицей, кафе, гражданские авто и медицинский транспорт. Один дом сгорел полностью, еще по меньшей мере девять домов получили существенные разрушения.

Фото: последствия обстрела Новгород-Северского (t.me/chernigivskaODA)

Среди пострадавших - ребенок 10 лет, который находится в крайне тяжелом состоянии в областной больнице. Еще трое взрослых доставлены в областные медучреждения, остальные получают помощь в Новгород-Северской ЦГБ или лечатся амбулаторно.

По данным областных властей, только за минувшие сутки россияне нанесли 94 удара по 28 пограничным населенным пунктам Черниговщины. Под вражеским огнем также оказались энергообъекты в трех громадах, из-за чего в области действуют как почасовые, так и аварийные графики отключений электроэнергии. Энергетики работали всю ночь, чтобы восстановить питание, однако сети остаются перегруженными.

Областная администрация призвала жителей области экономно потреблять электроэнергию, учитывая массированные обстрелы украинской энергосистемы и сложную ситуацию в других регионах.

Обстрел Новгород-Северского

Вчера российская армия нанесла номбиноваого удар по Новгород-Северскому, что в Черниговской области.

Местные сообщали о более 20 взрывах, предварительно - россияне применили "Шахеды".

