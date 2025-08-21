ua en ru
"Укрзализныця" предупредила о задержках поездов в направлении Киевщины

Украина, Четверг 21 августа 2025 08:44
Фото: из-за атак рф задерживаются поезда на Киевщину (facebook.com Ukrzaliznytsia)
Автор: Карина Левицкая

Из-за вражеских атак в Украине задерживается ряд пассажирских поездов в направлении Киева и Киевской области. Некоторые рейсы прибудут с опозданием более чем на два часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

По данным "Укрзализныци", задерживаются поезда из Ивано-Франковска, Черновцов, Ужгорода, Харькова, Кривого Рога, Одессы и других городов.



Наибольшие опоздания достигают почти трех часов. Пассажиров просят следить за обновлениями и учитывать изменения в своем маршруте.

Массированная атака в ночь на 21 августа

Напомним, что этой ночью Российская Федерация осуществила массированный обстрел Украины.

Уже известно о применении ударных "Шахедов", крылатых ракет и "Кинжалов". Кроме Киева о взрывах сообщалось в еще нескольких регионах страны.

В основном в течение ночи оккупанты атаковали Львов и область. Для ударов россияне использовали крылатые ракеты и ударные беспилотники.

Заметим, что россияне нанесли ракетный удар по предприятию в Мукачево Закарпатской области. По состоянию на 08:00 было известно, что спасатели продолжают ликвидацию последствий.

Местные власти обратились к горожанам с призывом закрыть окна, потому что после вражеской атаки в городе загрязнен воздух.

Подробно о том, что известно о массированной атаке - читайте в материале РБК-Украина.

Киев Укрзализныця Война России против Украины
