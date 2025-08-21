ua en ru
Прилеты во Львове и Запорожье, раненые в Мукачево: все о последствиях комбинированного обстрела РФ

Четверг 21 августа 2025 08:04
Прилеты во Львове и Запорожье, раненые в Мукачево: все о последствиях комбинированного обстрела РФ Фото: последствия обстрела Львова (t.me/andriysadovyi)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация этой ночью нанесла очередной комбинированный удар по территории Украины. Оккупанты применили "Шахеды", крылатые ракеты и аэробаллистические ракеты "Кинжал".

РБК-Украина рассказывает, что сейчас известно о массированном комбинированном ударе РФ по территории Украины.

Главное

  • прилеты зафиксированы во Львове, Мукачево и Запорожье;
  • в Мукачево 12 пострадавших;
  • во Львове есть жертва.

Чем били россияне

"Шахеды"

Воздушную тревогу в Украине начали объявлять еще накануне вечером - россияне запустили ударные дроны типа "Шахед". Вражеские беспилотники фиксировались в воздушном пространстве Украины с разных направлений.

"Кинжалы"

Около трех часов ночи Украину охватила масштабная тревога - россияне подняли в воздух несколько бортов МиГ-31К. Почти сразу были зафиксированы пусковые маневры аэробаллистической ракетой "Кинжал".

По данным Воздушных сил, основной целью были западные области Украины. Тогда сообщалось о взрывах в Луцке.

Крылатые ракеты

Также этой ночью враг применил крылатые ракеты. Воздушные силы сообщали об их движении с юга и севера. Стоит заметить, что мониторинговые каналы заявляли об активности стратегической авиации РФ и ракетоносителях в акватории Черного моря. Однако официально об этом не сообщалось.

Позже в Воздушных силах ВСУ отчитались, что РФ ночью выпустила по Украине 574 дрона и 40 ракет.

По данным военных, были сбиты/подавлены:

  • 546 из 574 "Шахедов" и дронов-имитаторов разных типов;
  • 1 из 4 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";
  • 0 из 2 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23;
  • 18 из 19 крылатых ракет Х-101;
  • 12 из 14 крылатых ракет "Калибр".

Также враг атаковал 1 ракетой неустановленного типа из Крыма.

Зафиксировано попадание ракет и ударных дронов на 11 локациях, падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

Последствия обстрела

Мукачево

Россияне нанесли ракетный удар по предприятию в городе. По состоянию на 08:00 известно, что спасатели занимаются ликвидацией последствий. Также местные власти обратилась к горожанам с призывом закрыть окна. Это связано с загрязнением воздуха в результате ракетного удара РФ.

"Просим всех плотно закрывать окна и без необходимости не выходить на улицу", - говорится в сообщении.

По состоянию на 07:15 известно о 12 пострадавших в Мукачево.

"В больницу Святого Мартина доставлены каретами скорой помощи 10 человек, еще 2 пострадавших обратились самостоятельно", - сообщили власти города.

Львов

Россияне атаковали Львов и область крылатыми ракетами и ударными беспилотниками.

Попадание зафиксировано в районе ул. Елены Степановны, где предварительно есть пострадавшие.

"Взрывной волной повреждены десятки домов: окна и крыши. Все службы работают на месте. Также есть информация о возгорании в других местах. Проверяем", - написал Андрей Садовый.
А вот председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил о первой жертве в результате удара.

"По предварительным данным, в результате комбинированного удара БПЛА и крылатыми ракетами во Львове один человек погиб, два - травмированы", - председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Также повреждены десятки жилых домов.

Отметим, что по состоянию на 8:30 глава Офиса президента Украины Андрей Ермак также прокомментировал вражеский обстрел Львова и Украины в целом.

"Россия осуществила атаку на Львов - использовала "Шахеды" и ракеты. Есть погибший. Повреждено много гражданских домов", - отметил он.

Ермак отметил, что российский диктатор Владимир Путин говорит о мире, но не делает ни одного шага, чтобы его достичь.

"Наоборот - затягивает время и продолжает войну. Вместо реальных решений - удары по мирным людям. В этом нет никакой логики. Только желание убивать. Работаем с партнерами, чтобы остановить убийства", - пояснил глава ОП.

Обновлено в 8:45.

Садовый сообщил еще об одной третьей пострадавшей. По его словам, это женщина, 38 лет, которая сейчас находится в больнице святого Пантелеймона.

"Поверхностная рана грудной клетки, гематомы, ушиб легких. Состояние средней тяжести, обследуется", - добавил мэр города.

Запорожье

Российские войска дважды ударили по Запорожью. Повреждены несколько объектов промышленной инфраструктуры и жилые дома.

Взрывной волной изуродовало дома - в них выбиты окна. На местах атаки работают коммунальные службы, также есть повреждения на нескольких объектах промышленной инфраструктуры.

Черкасская область

По предварительным данным, в пределах Черкасской области уничтожено 6 российских ракет и 12 дронов.

Информации о травмированных пока нет. В то же время обломками сбитой ракеты повреждены жилые дома в Золотоношском районе.

Луцк

Как сообщил мэр города, сегодня Луцк снова пережил атаку врага с применением дронов и ракеты.

По состоянию на 08:00 пострадавших и погибших нет.

Хмельницкая область

"Сегодня ночью во время сигнала "Воздушная тревога" на территории области находились вражеские летательные цели. Работали силы ПВО ВСУ. Есть сбитие. О деталях позже", - председатель ОВА Сергей Тюрин.

По состоянию на это время информация о погибших, травмированных и повреждениях не поступала.

Ровенщина

Всю ночь продолжалась воздушная тревога и в Ровенской области. В регионе работали силы ПВО. В результате падения обломков есть поражение гражданских объектов. В частном жилом доме загорелась крыша. В здании одной из коммунальных служб выбило стекла.

Без пострадавших. На месте работают соответствующие службы.

Обновлено в 8:57.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко также отреагировал на новую максимально атаку россиян.

"Снова максимально тупая атака россиян ракетами и "Шахедами" по многим городам: Львов, Ровно, Луцк, Мукачево и не только. С военной точки зрения атаки вообще не имеют никакого смысла. Войну Россия не выиграет, тыл не сломает, на поле боя это не повлияет. Просто желание убивать и терроризировать гражданских. Впрочем, опять же, это не повлияет на войну никак", - добавил он.

При подготовке материала использовалась информация из соцсетей Воздушных сил и представителей региональных органов власти.

