"Укрзалізниця" попередила про затримки потягів у напрямку Київщини й не тільки

Через ворожі атаки в Україні затримується низка пасажирських потягів у напрямку Києва та Київщини. Деякі рейси прибудуть із запізненням більш ніж на дві години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

"Контактна мережа на пошкодженій ділянці вже відновлена, залізничники намагатимуться максимально скоротити час затримки поїздів", - додали в компанії.

Як пояснили в УЗ, внаслідок нічного обстрілу та пошкодження контактної мережі в Житомирській області низка поїздів наразі прямує із затримками понад годину.

Найбільші запізнення сягають майже трьох годин. Пасажирів просять стежити за оновленнями та враховувати зміни у своєму маршруті.

За даними "Укрзалізниці", затримуються потяги з Івано-Франківська, Чернівців, Ужгорода, Харкова, Кривого Рогу, Одеси та інших міст.

Масована атака у ніч на 21 серпня

Нагадаємо, що цієї ночі Російська Федерація здійснила масований обстріл України.

Вже відомо про застосування ударних "Шахедів", крилатих ракет та "Кинджалів". Окрім Києва про вибухи повідомлялось в ще кількох регіонах країни.

Здебільшого протягом ночі окупанти атакували Львів та область. Для ударів росіяни використовували крилаті ракети та ударні безпілотники.

Зауважимо, що росіяни завдали ракетного удару по підприємству у Мукачево Закарпатської області. Станом на 08:00 було відомо, що рятувальники продовжують ліквідацію наслідків.

Місцева влада звернулась до містян із закликом закрити вікна, бо після ворожої атаки в місті забруднено повітря.

