ua en ru
Чт, 21 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Укрзалізниця" попередила про затримки потягів у напрямку Київщини й не тільки

Україна, Четвер 21 серпня 2025 08:44
UA EN RU
"Укрзалізниця" попередила про затримки потягів у напрямку Київщини й не тільки Фото: через атаки рф затримуються потяги на Київщину (facebook.com Ukrzaliznytsia)
Автор: Каріна Левицька

Через ворожі атаки в Україні затримується низка пасажирських потягів у напрямку Києва та Київщини. Деякі рейси прибудуть із запізненням більш ніж на дві години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

За даними "Укрзалізниці", затримуються потяги з Івано-Франківська, Чернівців, Ужгорода, Харкова, Кривого Рогу, Одеси та інших міст.

&quot;Укрзалізниця&quot; попередила про затримки потягів у напрямку Київщини й не тільки

Найбільші запізнення сягають майже трьох годин. Пасажирів просять стежити за оновленнями та враховувати зміни у своєму маршруті.

Оновлено о 9:45.

Як пояснили в УЗ, внаслідок нічного обстрілу та пошкодження контактної мережі в Житомирській області низка поїздів наразі прямує із затримками понад годину.

Це стосується рейсів:

  • №43/44 Івано-Франківськ - Черкаси;
  • №49/50 Трускавець - Київ;
  • №7/8 Чернівці - Київ;
  • №149/150 Івано-Франківськ - Київ;
  • №51/52 Перемишль - Київ (в обидві сторони)
  • №227/228 Івано-Франківськ - Краматорськ;
  • №93/94 Харків - Хелм;
  • №29/30 Ужгород - Київ.

"Контактна мережа на пошкодженій ділянці вже відновлена, залізничники намагатимуться максимально скоротити час затримки поїздів", - додали в компанії.

Масована атака у ніч на 21 серпня

Нагадаємо, що цієї ночі Російська Федерація здійснила масований обстріл України.

Вже відомо про застосування ударних "Шахедів", крилатих ракет та "Кинджалів". Окрім Києва про вибухи повідомлялось в ще кількох регіонах країни.

Здебільшого протягом ночі окупанти атакували Львів та область. Для ударів росіяни використовували крилаті ракети та ударні безпілотники.

Зауважимо, що росіяни завдали ракетного удару по підприємству у Мукачево Закарпатської області. Станом на 08:00 було відомо, що рятувальники продовжують ліквідацію наслідків.

Місцева влада звернулась до містян із закликом закрити вікна, бо після ворожої атаки в місті забруднено повітря.

Детально про те, що відомо про масовану атаку - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Укрзалізниця Війна Росії проти України
Новини
Удар РФ по Мукачеву: кількість постраждалих суттєво зросла
Удар РФ по Мукачеву: кількість постраждалих суттєво зросла
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"