Лучше закрыть окна. В Мукачево ликвидируют последствия ракетного удара РФ

Четверг 21 августа 2025 07:04
UA EN RU
Лучше закрыть окна. В Мукачево ликвидируют последствия ракетного удара РФ Иллюстративное фото: в Мукачево местных призвали закрыть окна после удара РФ (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Этой ночью российская армия нанесла ракетный удар по городу Мукачево. Сейчас продолжается ликвидация последствий попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мукачевский городской совет.

В частности, горсовет обратился к горожанам с просьбой закрыть окна, и без необходимости не выходить на улицу.

"В связи с пожаром, в результате ракетного удара, спасатели работают на объекте. Просим всех плотно закрывать окна и без необходимости не выходить на улицу. Оставайтесь в укрытиях до отбоя", - говорится в сообщении.

Обстрел Мукачево

Этой ночью враг попал по территории одного из промышленных предприятий города. Сообщалось о масштабном пожаре, однако о пострадавших пока информации нет.

Массированная атака в ночь на 21 августа

Этой ночью Российская Федерация нанесла по Украине массированную комбинированную атаку. Уже известно о применении ударных "Шахедов", крылатых ракет и "Кинжалов". Кроме Киева о взрывах сообщалось в Чернигове и Ровенской области.

Подробно о том, что чем именно россияне атаковали Украину - читайте в материале РБК-Украина.

Также мы писали, что основной целью российской армии оказались западные области Украины. Однако взрывы раздавались и в Днепре и Запорожье.

Мукачево Война в Украине
