В Киеве второй раз за ночь прогремели взрывы: чем атакуют россияне

В Киеве рано утром четверга, 21 августа снова прогремели взрывы. Город находится под атакой российских "Шахедов".

Заметим, воздушная тревога в столице объявлена еще с вечера среды, 20 августа. Тогда Киев начали атаковать российские дроны. А около полуночи в городе прогремели взрывы. Пока о последствиях первой атаки не сообщалось.

А уже около 04:0 четверга, 21 августа, столица снова подверглась дроновой атаке. По данным Киевской городской военной администрации, в окрестностях столицы было зафиксировано "Шахеды".

В самом же городе работали силы ПВО.

