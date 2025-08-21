В Киеве второй раз за ночь прогремели взрывы: чем атакуют россияне
В Киеве рано утром четверга, 21 августа снова прогремели взрывы. Город находится под атакой российских "Шахедов".
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Заметим, воздушная тревога в столице объявлена еще с вечера среды, 20 августа. Тогда Киев начали атаковать российские дроны. А около полуночи в городе прогремели взрывы. Пока о последствиях первой атаки не сообщалось.
А уже около 04:0 четверга, 21 августа, столица снова подверглась дроновой атаке. По данным Киевской городской военной администрации, в окрестностях столицы было зафиксировано "Шахеды".
В самом же городе работали силы ПВО.
Массированная атака в ночь на 21 августа
Этой ночью Российская Федерация нанесла по Украине массированную комбинированную атаку. Уже известно о применении ударных "Шахедов", крылатых ракет и "Кинжалов". Кроме Киева о взрывах сообщалось в Чернигове и Ровенской области.
