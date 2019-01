Нічого спільного: кому віддати голос із сольних учасників Нацвідбору на Євробачення 2019

LAUD, Ivan NAVI, KHAYAT (колаж: LITE)

LAUD, Ivan NAVI, KHAYAT — у кожного учасника свій унікальний і впізнаваний стиль

Серед 16-ти учасників Нацвідбору на Євробачення 2019 виділяється яскрава трійка сольних вокалістів: LAUD, Ivan NAVI, KHAYAT.

Вже 9 лютого в Києві стартує перша хвиля Нацвідбору, коли серед перших 8 учасників вимогливе журі має обрати кращих. Відзначимо, що в суддівській ложі глядачі побачать добре знайому з минулого року трійку: Джамала, Андрій Данилко, Євген Філатов.

Поки всі учасники хвилюються і готуються представити членам журі та глядачам свої номери, LITE пропонує ближче познайомитися з трійкою сольних вокалістів. І вже зараз в невеликому голосуванні визначитися, за кого б ви віддали свій голос.

LAUD (Владислав Каращук)

З творчістю 21-річного виконавця і автора пісень глядачі познайомилися у минулому році — під час Нацвідбору на Євробачення 2018. З піснею "Waiting" співак дійшов до фіналу. І все ж представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі минулого року випала честь Melovin.

Владислав народився в Києві в музичній сім'ї. Дідусем співака був український піаніст, педагог, директор Музичного училища ім. Глієра в Києві Віталій Каращук. Мама — викладач по класу фортепіано, батько — кларнетист. Не дивно, що музичне майбутнє маленького Влада було зумовлене з народження.

LAUD з п'яти років освоїв гітару, з семи став займатися вокалом. Хлопчик брав участь у різних дитячих вокальних конкурсах і фестивалях ("Слов'янський базар", "Чорноморські ігри" і навіть "Дитяче Євробачення"). Профільну музичну освіту здобув у Київському інституті музики ім. Глієра (відділення — естрадний вокал).

В 2016 році Владислав Каращук був учасників шостого сезону шоу "Голос країни", де в команді Івана Дорна дійшов до фіналу і зайняв 4 місце.

Влітку того ж року шанувальники LAUD побачили незвичайний кліп на його пісню "Відчуваю". Ще трохи пізніше співак представив новий кліп на пісню "Good morning",

CbIP & LAUD — ВІДЧУВАЮ

Навесні 2018 року LAUD випустив кліп на пісню "Вигадав", яку написав разом з електронним музикантом Романом Череновим. Восени 2018 співак презентував свій дебютний альбом під назвою "Музика", в який увійшли 12 композицій.

До речі, спеціально до різдвяних свят 2019 ряд українських виконавців заспівали колядку в стилі реп. Серед співаків "засвітилися" також Джамала і LAUD.

Ivan NAVI (Іван Сяркевич)

26-річний співак родом зі Львова. Цікаво, що в дитинстві Ваня займався боксом, а також трохи захоплювався музикою (хлопчик п'ять років ходив на курси по грі на акордеоні). І все ж після школи Сяркевич поступив у Львівський інститут менеджменту на спеціальність "маркетолог".

З 2011 року хлопець активно став пробувати свої сили в різних талант-шоу. На телеканалі "Інтер" він був у команді "Шоу №1", пізніше став півфіналістом "Голосу країни" на "1+1" (команда Олега Скрипки). У 2015 році молодий талант спробував свої сили у шоу "Співай як зірка". Саме в цьому шоу Ваню помітив Кузьма Скрябін і запропонував хлопцеві звучне сценічне ім'я — Ivan NAVI.

Ivan NAVI — Закохуюсь

В 2016 році Ivan NAVI представив свій перший кліп на пісню "Такі молоді". Наголошується, що нова композиція більше півроку трималася на перших рядках радіочартів FDR та Tophit.ru.

У тому ж році NAVI випускає ще одну пісню і кліп "Закохуюсь", яка знову "підірвала" радіо.

Вже в 2017 році Івана Наві номінують в категорії "Відкриття року" музичної премії YUNA. До речі, в 2018 році Наві потрапив у номінацію "Кращий виконавець" престижної премії.

У жовтні 2018 виконавець презентував свій перший альбом "Такі молоді", в який увійшло 18 пісень. Серед композицій — переписана пісня "Птахи" групи "Скрябін".

Пісня Івана нави для Євробачення 2018 — All For The Love

Ivan NAVI вирішив спробувати свої сили в Нацвідборі на Євробачення 2019. Не так давно співак представив анголоязычную пісню для Євробачення 2019 "All For The Love". Шанувальники виконавця вже відзначили, що пісня — "бомбическа".

KHAYAT (Адо Хаят)

А ось про молодого виконавця Адо Хаяті (справжнє ім'я — Андрій) відомо не так і багато. Співак знайшов оригінальне звучання крізь з'єднання українських мотивів з сучасними.

У співака поки що є дві пісні: "DEVOCHKA" і "Ясно". При цьому обидві пісні були представлені в 2018 році.

KHAYAT — Devochka

Для виконавця саме участь у Нацвідборі на Євробачення 2019 являється першим і дуже важливим досвідом.

Зазначимо, LITE вже більш докладно писав про біографію учасника Нацвідбору на Євробачення 2018 KHAYAT.

