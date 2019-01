Ничего общего: кому отдать голос из сольных участников Нацотбора на Евровидение 2019

LAUD, Ivan NAVI, KHAYAT (коллаж: LITE)

LAUD, Ivan NAVI, KHAYAT — у каждого участника свой уникальный и узнаваемый стиль

Среди 16-ти участников Нацотбора на Евровидение 2019 выделяется яркая тройка сольных вокалистов: LAUD, Ivan NAVI, KHAYAT.

Уже 9 февраля в Киеве стартует первая волна Нацотбора, когда среди первых 8 участников требовательное жюри должно будет выбрать лучших. Отметим, что в судейской ложе зрители увидят хорошо знакомую с прошлого года тройку: Джамала, Андрей Данилко, Евгений Филатов.

LAUD (Владислав Каращук)

LAUD (Владислав Каращук). Фото: instagram.com/laud_vk

С творчеством 21-летнего исполнителя и автора песен зрители познакомились в прошлом году — во время Нацотбора на Евровидение 2018. С песней "Waiting" певец дошел до финала. И все же представлять Украину на международном песенном конкурсе прошлого года выпала честь Melovin.

Владислав родился в Киеве в музыкальной семье. Дедушкой певца был украинский пианист, педагог, директор Музыкального училища им. Глиера в Киеве Виталий Каращук. Мама — преподаватель по классу фортепиано, отец — кларнетист. Не удивительно, что музыкальное будущее маленького Влада было предопределено с рождения.

LAUD (Владислав Каращук). Фото: instagram.com/laud_vk

LAUD с пяти лет освоил гитару, с семи стал заниматься вокалом. Мальчик учувствовал в различных детских вокальных конкурсах и фестивалях ("Славянский базар", "Черноморские игры" и даже "Детское Евровидение"). Профильное музыкальное образование получил в Киевском институте музыки им. Глиера (отделение — эстрадный вокал).

LAUD и Джамала (фото: instagram.com/laud_vk)

В 2016 году Владислав Каращук был участников шестого сезона шоу "Голос страны", где в команде Ивана Дорна дошел до финала и занял 4 место.

Летом того же года поклонники LAUD увидели необычный клип на его песню "Відчуваю". Еще чуть позже певец представил новый клип на песню "Good morning",

CbIP & LAUD — ВІДЧУВАЮ

Весной 2018 года LAUD выпустил клип на песню "Вигадав", которую написал вместе с електронным музикантом Романом Череновым. Осенью 2018 певец презентовал свой дебютный альбом под названием "Музика", в который вошли 12 композиций.

Кстати, специально к рождественским праздникам 2019 ряд украинских исполнителей спели колядку в стиле рэп. Среди певцов "засветились" также Джамала и LAUD.

Ivan NAVI (Иван Сяркевич)

Иван Нави (фото: instagram.com/ivan_naviofficial)

26-летний певец родом из Львова. Интересно, что в детстве Ваня занимался боксом, а также немного увлекался музыкой (мальчик пять лет ходил на курсы по игре на аккордеоне). И все же после школы Сяркевич поступил во Львовский институт менеджмента на специальность "маркетолог".

С 2011 года парень активно стал пробовать свои силы в различных талант-шоу. На телеканале "Интер" он был в команде "Шоу №1", позже стал полуфиналистом "Голоса страны" на "1+1" (команда Олега Скрипки). В 2015 году молодой талант попробовал свои силы в шоу "Співай як зірка". Именно в этом шоу Ваню заметил Кузьма Скрябин и предложил парню звучное сценическое имя — Ivan NAVI.

Ivan NAVI — Закохуюсь

В 2016 году Ivan NAVI представил свой первый клип на песню "Такі молоді". Отмечается, что новая композиция больше полугода держалась на первых строчках радиочартов FDR та Tophit.ru.

В том же году NAVI выпускает еще одну песню и клип "Закохуюсь", которая вновь "взорвала" радио.

Ivan NAVI (Иван Сяркевич). Фото: instagram.com/ivan_naviofficial

Уже в 2017 году Ивана Нави номинируют в категории "Открытие года" музыкальной премии YUNA. Кстати, в 2018 году Нави попал в номинацию "Лучший исполнитель" престижной премии.

В октябре 2018 исполнитель презентовал свой первый альбом "Такі молоді", в который вошли 18 песен. Среди композиций — переписанная песня "Птахи" группы "Скрябин".

Песня Ивана нави для Евровидения 2018 — All For The Love

Ivan NAVI решил попробовать свои силы в Нацотборе на Евровидение 2019. Не так давно певец представил анголоязычную песню для Евровидения 2019 "All For The Love". Поклонники исполнителя уже отметили, что песня — "бомбическа".

KHAYAT (Адо Хаят)

KHAYAT, Адо Хаят (фото: instagram.com/ado.khayat)

А вот о молодом исполнилнителя Адо Хаяте (настоящее имя — Андрей) известно не так и много. Певец нашел оригинальное звучание сквозь соединение украинских мотивов с современными.

У певца пока что есть две песни: "DEVOCHKA" и "Ясно". При этом обе песни были представлены в 2018 году.

KHAYAT — Devochka

Для исполнителя именно участие в Нацотборе на Евровидение 2019 является первым и очень важным опытом.

Отметим, LITE уже более подробно писал о биографии участника Нацотбора на Евровидение 2018 KHAYAT.

