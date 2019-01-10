Объявлены участники Национального отбора на Евровидение-2019

Фото: (eurovision.tv)

За право представить Украину будут бороться 16 исполнителей

Телеканалы СТБ и UA: ПЕРШИЙ, на которых уже не первый год проводиться подобный конкурс, опубликовал список имен полуфиналистов Национального отбора на Евровидение-2019. Всего за право выступить в Израиле на песенном конкурсе уже с 9 февраля поборется 16 исполнителей. В прямых эфирах можно будет увидеть:

Braii

Freedom jazz

KAZKA

YUKO

The Hypnotunez

LAUD

TAYANNA

Brunettes Shoot Blondes

VERA KEKELIA

ЦеШо

Ivan NAVI

ANNA MARIA

BAHROMA

LETAY

КiRA MAZUR

KHAYAT

Порядок выступления артистов и коллективов еще не определен, все решиться на жеребьевке 22 января.

Фото: (предоставлено пресс-службой канала СТБ)

Стоит отметить, что в на этот раз в конкурсе примут участие как совсем новые участники, так и те, кто уже пробовал свои силы в прошлом году, но так и не смог дойти до победы.

"Национальный отбор снова радует очень качественным составом исполнителей и абсолютно разными жанрами. Традиционно к нам пришли новые, молодые и интересные артисты, со своим музыкальным видением и уже сложившейся популярностью. Есть среди участников и те, кому в прошлом году на этапе кастинга удача не улыбнулась. Приятно, что они не сложили руки, а прислушались к нашим советам и использовали этот год, чтобы подготовиться максимально качественно и профессионально", - прокомментировал состав участников музыкальный продюсер Национального отбора Руслан Квинта.

Напомним, что ранее мы писали о том, что группа KAZKA официально подтвердила свое участие в Нацотборе на Евровидение-2019. "Прорыв год" по версии украинского музыкального канала побореться за право представлять Украину на песенном конкурсе в Израиле на общих основаниях.

Кроме того, в Израиле уже презентовали макет официального логотипа конкурса Евровидение-2019.

Также известен состав жюри Национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2019.