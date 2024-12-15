Вероника из "Холостяка", которую называли фавориткой Терена: Разочарована в людской незрелости

Арт-терапевт Вероника Дорошко поразила героя "Холостяка" Александра Терена с первой встречи на реалити, хотя до этого они были знакомы. Именно с ней у ветерана было романтическое свидание в поезде, которое закончилось страстными поцелуями. Впрочем, в 5 выпуске Терен не дал девушке розу, она уехала домой.

В интервью для РБК-Украина (проект Styler) Вероника рассказала, что она думает о Терене сейчас, обижена ли она на девушек и какой была ее жизнь до "Холостяка".

- После свидания в поезде вас называли фавориткой Терена и сейчас в новостях и заголовках вас тоже ею называют. А вы себя считали именно фавориткой?

- Считала ли я себя фавориткой? Нет. Я в принципе не определяю, кто фаворитка, а кто нет. У меня такого видения не было, что я фаворитка. Я чувствовала, что я ему нравлюсь. И это было взаимно. Вот это я чувствовала. Насколько сильнее (нравилась), чем другие девушки - такого у меня сравнения не было. Но это очень приятно.

- Было заметно, что девушки откровенно недовольны тем, что в четвертом выпуске вы провели гораздо больше времени с Тереном, чем они. Вне камер вы слышали какое-то недовольство, или упреки, или же споры и ссоры были исключительно в кадре?

- За кадром очень было много интересных моментов, которые в принципе потом отразили девушки в блицах и интервью после каких-то событий. То, что я сейчас смотрю в выпусках, иногда меня очень поражает. То, как они высказывались в отношении меня, моих каких-то выражений.

В домике были некоторые сложные ситуации с девушками, где я чувствовала, что либо со мной конкурируют, либо как-то там определяют. Они говорили, что я якобы бывшая Терена, пришла и у нас уже какая-то из прошлого история. И якобы он больше заинтересован в том, чтобы выяснить отношения со мной, чем с другими девушками. Все слышала за спиной.

Вероника из Холостяка (фото предоставлено пресс-службой)

- А что вы думаете сейчас о конфликтах с Ксенией?

- Я не знала того, что когда она пошла на свидание впервые, Александр назвал ее моим именем. Я этого не знала. И когда она вернулась после свидания, в домике мы же все между собой общались, она не говорила, как именно ее назвал Терен. Она сказала, что он просто перепутал ее имя. Я так понимаю, что Ксению это задело. И в течение некоторых недель Ксения держала вот эту неприязнь, бессознательно.

Но я же этого подтекста не знала! Поэтому я уже реагировала на ее пассивную агрессию, хотя причин не понимала... А уже потом, когда я увидела эту серию, когда он назвал ее моим именем, я поняла, откуда ноги росли, почему я ей не нравлюсь Но впоследствии наше общение наладилось. Мы все проговорили и все было нормально.

- Но с другими девушками вы тоже чувствовали определенное напряжение? Участницы говорили, что вы неискренняя...

- Некоторые девушки специально говорили, что они не считают меня конкуренткой, потому что я слишком серьезная, у меня очень много вопросов к нему. Но искренность, как по мне, это не только о том, чтобы смотреть влюбленными глазами, моргать, заглядывать ему в рот и говорить те ответы, которые его заинтересуют, А проявлять свое какое-то сомнение - это тоже искренне. И, возможно, моя искренность не очень заходила, девушек это тоже зацепило.

Если я видела какую-то пассивную агрессию, я отвечала. Это был конфликт, когда я видела какие-то манипулятивные моменты. И это все девушек очень сильно раздражало. И мы все это видели в выпусках. Или это просто какие-то взаимосвязи между женщинами, женская конкуренция? Не знаю.

- А сейчас, когда вы смотрите выпуски, у вас нет разочарования в женской дружбе, в девушках?

- Разочарования нет, потому что не было ожиданий относительно этого проекта, что я построю дружбу. Я знала, что на проекте будут определенные условия, где дружба, в принципе, невозможна. Но если она произойдет, супер, классно. Если ее не будет, то тоже хорошо. Это нормально.

Некоторые комментарии девушек меня действительно поражали. Это не о том, что я разочарована в дружбе. Я, возможно, разочарована в какой-то людской незрелости, готовности к саморефлексии, готовности к какому-то анализу. А из того, что я увидела на экране, я поняла, что очень много девушек еще незрелые. Поэтому какие-то их фразы были достаточно инфантильными.

Возможно они хотели поразить своим юмором или своей яркостью, но все же есть границы, через которые не может достойный человек, уважающий себя и других, переходить. Некоторым не хватало какой-то зрелости, некоторым - осознанности, некоторым просто воспитания и понимания времени и уместности. И плюс можно проследить все поведение. Уважает ли женщина себя, если она не уважает другую женщину? Конечно, нет. Значит, будет ли она уважать своего партнера? Конечно, нет.

Терен и Вероника (фото предоставлено пресс-службой)

- С кем из участниц реалити вы сейчас общаетесь? Стала ли какая-то из девушек вашей подругой?

- Со многими общаюсь нейтрально. А с кем я общалась ближе, с ними дружу, продолжаю общение. Мы встречаемся на кофе, можем где-то поужинать, вместе пойти на мероприятие, ходим друг к другу на День рождения.

Это, например, Инна. Мы с ней сразу жили в одном домике. И условия нас заставили дружить. Также я хорошо общаюсь с Викторией, Илоной. С Лизой тоже общаются. То есть со многими, и с Юстиной нейтрально общаюсь. У нас в принципе есть чат с девушками, где мы можем какие-то вопросы проговорить, поддержать друг друга.

- Изменилось ли Ваше отношение к Александру, когда Вы узнали, что он целовался не только с вами, а с другими?

- Отношение к Александру у меня изменилось в момент, когда я узнала о его такой открытости ко всем девушкам. Не прям ко всем, но ко многим.

- А не жалеете ли вы о свидании в поезде, о поцелуях с ним?

- У нас было очень долгое свидание и в конце только поцелуй состоялся. Зрители увидели 20 минут, а мы общались 4 часа. И поцелуй состоялся уже после слов, когда я говорила, что не готова к такому. Он спрашивал, почему так. А я говорила: потому что у нас три мужчины с камерами за кадром. Я не могла выключить голову. Это меня напрягало, потому что это интимный момент.

И я рассказала, что я стесняюсь. Но после его слов, когда он сказал, между всеми десертами выбирает меня и потянулся поцеловаться, я поняла, что эти слова для меня очень важны. Знаете, я внимательна к тому, что говорит мужчина, как он ведет себя, как он отдает это внимание. Еще и мы с ним ехали в поезде, это такой символизм. Это такой знак, насколько ему важна женщина, что он хочет провести с ней столько времени. Я поверила в его чувства. И я открылась.

Но когда я вернулась уже в Карпаты, то узнала, что был поцелуй у Виктории, у Инны. И меня это расстроило. Хотя я понимала, что все мы взрослые люди. Александр взрослый, если он хочет - он может это делать, он никому не обязан. Но для меня это был сигнал того, что у него недостаточно серьезное отношение ко мне. Если не серьезное отношение ко мне, то у меня интерес теряется. Я расстроилась и дальше уже я была очень придирчива к нему, честно говоря.

- Вы говорите, что изменили свое отношение. В чем это проявилось?

Я искала подтверждение того, стоит ли мне продолжать эту конкуренцию с девушками за Александра. И поэтому я уже внимательно слушала, еще больше, что он говорил на стендапе, мне не понравились определенные вещи. Плюс поцелуи, плюс то, что он на каждом свидании с девушками очень глубоко говорил о семье, о детях. Для меня это тоже было странно. Знаете, поэтому в моем видеообращении были такие вопросы, что если ты с каждой девушкой так глубоко взаимодействуешь, то возможно... Ну, понимаете, когда ты любишь всех, то не любишь никого. Согласны?

Я для себя делала каждый раз какие-то выводы. И уже на пятой неделе, после свиданий с девушками, началось: кто больше его соблазнит, кто больше его заинтересует. Мне это не интересно. Поэтому я выбрала для свидания именно арт-терапию. Я не была готова его соблазнять. Хотя если бы хотела, то конечно, я бы поиграла с этим, мне это было несложно.

Вероника из шоу "Холостяк" (фото предоставлено пресс-службой)

- Какие вы эмоции испытывали от Александра во время последнего свидания с арт-терапией?

- Я увидела, что он такой уставший был. Все девушки провоцируют, соблазняют. Все яркие, красивые чувственные, каждая включает какие-то эмоции. К тому же наше свидание было в день церемонии. И он пришел на свидание уставший, и я была уставшая под конец этой недели. Я хотела, чтобы он отдохнул как-то, свои эмоции проработал. Мне было интересно, как он меня видит, потому что у него же было много навязанных предубеждений, что я какая-то претенциозная.

Почему выбрала именно рисование? Потому что мне показалось, что если женщина интересна и важна для мужчины, то неважно, чем ты будешь заниматься. Хоть газеты читать, хоть просто по лесу гулять - ты будешь в кайфе и ты будешь готов делать что-то новое, доверяться и кайфовать. А если твое сердце занято, если у тебя есть другой интерес к девушкам, то ничего тебя не зацепит. И я почувствовала, что его сердце занято. То есть это не мой мужчина. Получилось как получилось, и получилось прекрасно и вовремя.

Получилось так, как должно было быть. Мы просто поняли, что у меня ценность одна, у него другая. И мы как бы параллельно. Вот так.

- После церемонии роз, что вы делали сразу после этого?

- Села в машину, дальше сняли интервью, побежали на блиц. После этого меня заселили в номер, я забрала все свои вещи из домика, где я жила с девушками. Перенесла их в другой номер, отдельный. Мне наконец-то вернули мой телефон, это было 12 часов ночи. Я начала звонить всем своим близким. Радостно юзать телефон, чувствовать свою автономность.

Но я была уставшая, поговорила со всеми своими близкими и легла спать. Утром мы проснулись, пошли позавтракали. Я еще возвращалась, поговорила с командой, с продюсерами, Ксению встретила. И все, мы поехали в Киев.

- Насколько тяжело вообще в таких условиях находиться без телефона? Как вы следили за ситуацией в стране?

- Рядом с нами всегда закреплены редакторы, у которых есть телефоны, интернет. И вдруг что-то, например воздушная тревога, то мы знали об этом. Без телефона первая неделя была в принципе незаметной, честно говоря, потому что первая неделя - она была очень насыщена новыми людьми, новыми событиями. И если мы первую вечеринку снимали двое суток, там, конечно, не до телефона было. Оно только кажется, что у тебя много свободного времени и ты можешь сидеть в телефоне. Но на проекте такой возможности не было.

Ты постоянно или с девушками общаешься, или выполняешь какие-то задачи, или на свидания ходишь, съемки, подбор одежды. То есть это такие процессы с 8 утра до поздней ночи, а то и до утра следующего дня. Поэтому быстро привыкли, но все равно сложно в том, что ты не можешь выговориться не чужому человеку, например девушкам. Мы друг другу чужими были.

- Сейчас все обсуждают, как именно живут девушки в доме вне камер, за кулисами. Вы могли читать, смотреть телевизор? Юстина признавалась, что тайком смотрела YouTube.

- Нет. Ничего нельзя было. Хотя мы взяли, конечно, с собой, но это все осталось на канале. Мои метафорические карты, условно говоря, или еще что-то. Это забрали, объясняя это тем, что мы должны быть включены в рабочий процесс. Мы же не будем коммуницировать друг с другом, если одна из нас пошла читать, другая в телефоне.

Все равно мы находили время в домике, там, пойти помедитировать. Рядом был лес небольшой, я могла пойти помедитировать, заняться пилатесом. Но без гаджетов, без книг. Психологически это сложно. Мне хотелось нарушать это правило, конечно. Ну, поэтому, видимо, такие эмоции настоящие потом на камеру, потому что у нас всех была возможность их проживать, прокрутить в течение всех этих дней.

Александр Терен и Вероника (фото предоставлено пресс-службой)

- А вы вообще видели себя в финале?

- Конечно, когда ты идешь на этот проект, ты можешь представить, как ты построишь отношения с "Холостяком", как ты становишься победительницей. Ты можешь допустить эту мысль, конечно. Но это не о желании и цели победить. Было желание познакомиться с Александром в других условиях.

- А сейчас, учитывая прошлое, если бы у вас была возможность повернуть время назад, вы бы пошли на проект, если бы знали, чем все это закончится?

- Да, да. Я не о чем не жалею. Я не жалею, потому что все равно лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и все равно пожалеть. Мы были друг для друга с Александром тоже какими-то учителями. Он для меня что-то новое открыл, чему-то новому научил. Так же и я. Возможно, после общения со мной, у него какие-то внутренние изменения начались. И это классно. То есть люди встречаются не всегда для романтических, сексуальных каких-то отношений, как мужчина с женщиной. Это разные уровни.

- А ваши близкие и друзья, когда смотрели выпуски с вашим участием, как они это комментировали? Они были расстроены тем, что вы покинули проект?

- Моя двоюродная сестра, например, она очень хотела, чтобы я победила. Она думала, что я выйду замуж за него и все остальное. Она прям жила и хотела, чтобы я подольше была на проекте... Ну чтобы было интересно смотреть телевизор. Папа вообще не смотрел, ему это не интересно. Говорит, что я красавица, самая лучшая. Видит какие-то мои фотографии в соцсетях - говорит, что я его звездочка. Мама тоже говорит: ты у меня самая лучшая. Сестренка поддерживала меня, в принципе, в любом состоянии.

- Сейчас ваше сердце свободно или вы больше не хотите об этом говорить?

- Я больше не хочу разговаривать о личном публично. Мое сердце открыто. Могу сказать, оно свободно на 100%.

- Назовите красные флажки в мужчинах, что вас сразу отталкивает?

- Когда ты встретилась с мужчиной, а у тебя потеют руки, ты очень сильно волнуешься, начинаешь думать, как он тебя оценит. Это может говорить о том, что ты не доверяешь человеку. Поэтому первый флажок - это если я себя чувствую рядом с ним дискомфортно, как-то не уверенно.

Второе, это поведение. Например, если ты слышишь какое-то неуважение, когда он разговаривает по телефону, или с любым персоналом как-то свысока, грубо, без уважения. И еще - зависимости. Если он не может коммуницировать с тобой без бокала вина или пива, или еще чего-то, то какой он настоящий? Ну и то, насколько часто он звонит своей маме. Если очень часто, то возможно в треугольнике, где девушка проигрывает, потому что ты можешь быть только в роли любовницы, потому что его сердце занято мамой.

Вероника Дорошко (фото: instagram.com/dear.veronika)

- Вы из Херсона, месяц провели в оккупации, а сейчас ваша семья сейчас там?

- Отец у меня за границей давно работает. Мама выехала вместе с сестрой, с племянницей в день начала полномасштабного вторжения.

- То есть вы сама оставались в Херсоне?

- Я там сама осталась, потому что я была уверена, что это все быстро закончится, что войны не может быть в 21-м веке. Поэтому я сказала: езжайте без меня. Тогда я только уволилась из театра, у меня не было ресурса. Это был такой разрыв эмоциональный для меня. Я не была в ресурсе, чтобы паковать вещи и уезжать. То есть мне хотелось от этого шока просто замереть. Но все же приняла решение, что хочется свободы, хочется безопасности. Самое страшное для меня было - именно выезд из оккупации через эти шесть блокпостов, через серую зону. На тот момент уже были случаи, когда на блокпостах россияне или насиловали, или убивали, или разворачивали, не давали возможности выехать.

- А что вы делали потом?

- Когда я ехала в Киев, то подумала, что надо в безопасность. Если в безопасность, то это за границу. Если за границу, то как беженка не хочу, надо на работу. Я вспомнила, что у меня есть контакт португальского театра, написала туда. Директор мне ответил. Сказал, что есть театральный проект с украинскими и португальскими артистами. Осталось последнее место и если я успею до конца апреля, то место мое. Я успела, на год подписала контракт. И в мае 2023-го, я вернулась в Киев

- А потом, когда вы вернулись в Украину, вам было трудно привыкать к жизни в другой жизни?

- Конечно, потому что я приехала в Киев, где я никто, звать меня никак, нет близких, родных, ты снова один на один с собой. И еще война, еще работы нет, и что с этим делать? Какие-то сбережения после работы в Португалии были, поддержка близких, конечно. Начала ходить, знакомиться на разных ивентах с людьми, искать разную работу. Я и в IT-кластере работала. Практиковала терапию, было очень сложно о себе заявлять, искать клиентов. Первые три месяца было очень сложно.