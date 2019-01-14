"Даже Джамала зачитала": украинские исполнители спели колядку в стиле рэп

Видео: YARMAK, ALINA PASH, DEN DA FUNK, LAUD, FAME, MR MAKOUNDI, JAMALA - Добрий вечір(prod. by Fame)/Youtube
Украинские музыканты Yarmak, Alina Pash, Den Da Funk, LAUD (который в этом году участвует в Национальном отборе Украины на Евровидение), Fame, Mr.Makoundi и певица Джамала оригинально поздравили украинцев с рождественскими праздниками, они сняли совместный клип на песню"Добрий вечір" — современную колядку в стиле рэп.
На своей страничке в Instagram Джамала опубликовала отрывок из видео, и рассказала о том, как создавался клип. Она сообщила, что каждый из участников коллаборации самостоятельно записывал свою партию, но после монтажа в целом вышло очень органичное видео.
Скриншот: Публикация Джамалы (instagram.com/jamalajaaa)
"Это самые спонтанная запись и съемка в моей жизни! От написания песни к выходу клипа прошло всего две недели. Только с такими невероятными ребятами это могло получиться. Каждый из участников коллаборации написал свою часть трека, при этом все вместе звучит очень органично", - подписала публикацию Джамала.
Александр Ярмак (Yarmak) в своем новостном аккаунте также опубликовал видео и в свойственной себе манере поздравил подписчиков и оставил свой отзыв на рэп-колядку.
Скриншот: Публикация Александра Ярмака (YARMAK) (instagram.com/yarmak_info)
"Ребятки, всех с праздниками!! Мы тут крутой компанией угорели и сделали Рождественский сайфер!) Каждый залетел на бит как надо. Сделали небольшой видосик, приколоться можете по ссылке в сторис и на главной", - написал он.
Пользователи оставили массу положительных комментариев в сети.
Скриншот: Комментарий к клипу в Youtube (youtube.com)
"Саня красава, даже Джамала зачитала", - удивился комментарор в Youtube.
Скриншот: Комментарии к публикации Джамалы (instagram.com/jamalajaaa)
"Класс!";
"Просто wow! Песня класс !";
"Как круто, настроение на весь день";
"Джа, очень крутое звучание, неожиданно, что ты выпустила такой крутой трек";
"Круто!";
"Класс!";
"Воууу, какой агонь, очень круто";
"Кааайф";
"Ничего себе, очень круто и совсем что-то другое и новое от Вас", - написали комментаторы.
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