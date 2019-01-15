Сильные вокалистки: за кого голосовать в Нацотборе на Евровидение 2019 из сольных участниц

TAYANNA, VERA KEKELIA и КiRA MAZUR (коллаж: LITE)

TAYANNA, VERA KEKELIA и КiRA MAZUR — все участницы по-своему уникальны, но талантливы

Среди 16-ти участников Национального отбора на Евровидение 2019, который стартует 9 февраля, выделяется интересное "женское трио" солисток: TAYANNA, VERA KEKELIA и КiRA MAZUR. Девушки уже в феврале покажут свои номера требовательному жюри Нацотбора — мы увидим знакомую тройку украинских исполнителей: Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов. Отметим, что именно таким был состав жюри Национального отбора на Евровидение 2018.

LITE предлагает поближе познакомиться с тройкой сольных исполнительниц и определиться с выбором уже сейчас, оставив свой голос за одну из участниц.

TAYANNA (Татьяна Решетняк)

TAYANNA выйдет на сцену Нацотбора уже в третий раз (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)

TAYANNA — пожалуй, одна из самых известных зрителю участниц Нацотбора. 34-летняя певица будет бороться за право представлять Украину на популярном музыкальном конкурсе уже третий раз!

В 2017 году с англоязычной песней "I Love You" девушка заслужила второе место Нацотбора, уступив первенство группе O.Torvald. Ох, сколько же тогда было споров и обсуждений, когда народное жюри разделилось между "женственностью" и "роком". И все же зрители сделали свой выбор!

TAYANNA три года была в браке, родив в 2013 году сыночка Даниэля (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)

В 2018 году Таня Решетняк решила вновь попробовать свои силы. На этот раз уроженка Черновцов отдала предпочтение зажигательной песне на украинском языке — "Леля". Однако предыдущая ситуация повторилась вновь. Несмотря на то, что взрывная и запоминающаяся "Леля" звучала отовсюду, TAYANNA вновь досталось второе место Нацотбора на Евровидение 2018. Первое место занял MELOVIN.

TAYANNA с песней "Леля" во время Национального отбора на Евровидение 2018

И вот, в 2019 году экс-солистка группы "Горячий Шоколад" и участница "Голоса Страны 2016" уже в третий раз продемонстрирует жюри и зрителям свои таланты. Будет ли "число три" для нее счастливым, узнаем в феврале.

TAYANNA — Татьяна Решетняк (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Кстати, интересно, что на "Голосе страны" в 2016 году Решетняк выступила с песней "Край, мій рідний край", когда к ней повернулись все три члена жюри шоу. Тогда девушка оставила свой выбор на команде Потапа. Татьяна дошла до финала и… заняла второе место. Так что украинской певице и автору песен пора уже побороть это "заклятье второго места".

VERA KEKELIA (Вера Кекелия)

Вера Кекелия попробует свои силы в Нацотборе на Евровидение впервые (фото: instagram.com/kekeliavera)

С 32-летней певицей из Харькова украинцы познакомились в 2010 году, когда под именем Вера Варламова девушка прошла в финал проекта "Суперзвезда" на "1+1". Талантливую исполнительницу заметили и уже в 2011 году пригласили ее в группу "А. Р. М. I. Я".

А.Р.М.И.Я — "Я тебя люблю"

В популярном коллективе Кекелия пробыла пять лет, после чего сделала перерыв, чтобы "сосредоточиться на личной жизни". При этом остальные участницы группы уверяли, что никаких конфликтов у Веры ни с девушками, ни с продюсерами не было.

Забегая наперед отметим, что замуж Кекелия вышла в октябре 2017 года. Ее избранников стал финалист "Голоса страны 7" Роман Дуда. Пара сформировалась во время проекта.

Вера Кекелия и Роман Дуда (фото: instagram.com/kekeliavera)

В 2016 году Вера вновь возвращается к творчеству, став участницей джазового оркестра "Radioband".

Ее жизнь круто поменялась после участия в седьмом сезоне "Голоса страны", тогда тренером певицы был Сергей Бабкин. Кекелия дошла до суперфинала.

И понеслась… Благодаря участию в "Голосе страны" Кекелия смогла заявить о себе, как о сольной исполнительнице, которая также сама пишет себе песни.

VERA KEKELIA — Вера Кекелия (фото: instagram.com/kekeliavera)

Уже в летом 2018 Вера презентовала свой первый сольный хит "Похожи", посвятив его любимому. Позже на романтическую песню вышел трогательный клип.

Осенью 2018-го Кекелия и Дуда представили совместный сингл "Тобі", посвященный первой годовщине их свадьбы. Автором композиции выступил сам муж Кекелии.

DUDA ft. VERA KEKELIA — "Тобі"

Кстати, Кекелия также является участницей проекта "Женский Квартал 95", презентация которого прошла в сентябре 2018 года. Так, певица смогла проявить свой актерский талант и попробовать себя в роли юмористки.

КiRA MAZUR (Кира Мазур)

Кира Мазур (фото: instagram.com/kira__mazur)

Кира Мазур (настоящее имя — Лена) — одна из самых экстравагантных участниц Нацотбора на Евровидение 2019.

Родилась 21 июля 1991 в Погребище Винницкой области в музыкальной семье: папа — профессиональный музыкант, саксофонист, мама была учителем по фортепиано в музыкальной школе.

Мазур — певица, композитор и автор текстов. В своем творчестве девушка соединяет украинский фолк с различными музыкальными стилями. При этом выделяется ее удивительный голос и манера исполнения.

KiRA MAZUR — "Я би"

Молодая певица с детства знала, чему хочет посвятить свою жизнь, учавствуя в различных конкурсах и фестивалях. В 2014 году Мазур представила первую авторскую песню "Карі очі", после чего принялась стучаться в "продюсерские двери". Однако раз за разом слышала, что она — "не формат".

Поэтому KiRA MAZUR решила попытать удачу у зарубежных продюсеров. В итоге, свою помощь в 2015 году ей предложил французский продюсер Kerredine Soltani. Позже девушка записала песню на французском языке. А весной 2016 года певица записала свою первую видеоработу на песню "Карі очі".

KiRA MAZUR — "Карі очі"

С 2017 года Кира Мазур активно выпускает новые песни. В октябре 2018 MAZUR представила свой дебютный альбом "МОЙ FOLK".

На данный момент на ее счету — 6 клипов, более 10 хитов.

Кира Мазур (фото: instagram.com/kira__mazur)

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