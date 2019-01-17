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"Бомбическая": Ivan NAVI представил песню для Евровидения 2019

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.01.2019 - 13:40

Видео: Ivan NAVI - All For The Love [ EUROVISION 2019 ] /Youtube

Исполнитель из Львова Ivan NAVI, который создает танцевальную музыку и отлично вписывается в формат европейского песенного конкурса, представил песню, с которой поборется на Национальном отборе за право выступить на Евровидении 2019. О, том, что песня уже официально опубликована, певец сообщил на своей странице в Facebook.

&quot;Бомбическая&quot;: Ivan NAVI представил песню для Евровидения 2019

Фото: Концерт во Львове Ivan NAVI (instagram.com/ivan_naviofficial)

Авторская композиция под названием All For The Love, музыку к которой написал сам исполнитель очень понравилась первым слушателям, о чем они написали в комментариях под видео. Они в целом высоко оценили композицию и написали, что она написана в духе шведской легкой танцевальной музыки, а также некоторым напомнила творчество Тимберлейка и даже Энрике Иглесиаса.

&quot;Бомбическая&quot;: Ivan NAVI представил песню для Евровидения 2019

&quot;Бомбическая&quot;: Ivan NAVI представил песню для Евровидения 2019

Скриншот: Комментарии под видео Youtube (youtube.com)

"Песня зашла. Что-то в стиле Швеции, молодое и стильное. Теперь очень важно живое выступление";

"Класс, если бы к этой песни соответствующую сцену, декорации + интересная постановка и будет бомба. Нетта в прошлом году тоже с "неайс" песней вышла, но те спецэффекты порвали всех. Ваня, я тебя всеми руками и ногами, потому что больше некому";

"Сильная и стильная, драйвовая песня, как раз для Евровидения. Интересно слушать, хочется танцевать. Я за. Желаю победы";

"Классная песня! Сразу хочется танцевать и зажигать! Желаем успехов в нацотборе", - прокомментировали видео фанаты.

&quot;Бомбическая&quot;: Ivan NAVI представил песню для Евровидения 2019Скриншот: Комментарии к посту в Facebook (facebook.com/ivan1navi)

"Песня просто бомбическая,  ты просто супер звезда";

"Я желаю тебе победы на Евровидении", - пожелали фанаты.

Стоит отметить, что  Ivan NAVI начал карьеру два года назад и сольный альбом еще не записал, однако уже выпустил 9 синглов и номинировался на несколько украинских музыкальных наград. 

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Новости Украины песниНацотборЕвровидение 2019
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