Нацотбор на Евровидение 2019: кто такой KHAYAT и что у него общего с Вакарчуком

В преддверии Нацотбора на Евровидение мы собрали интересные факты о певце и его лучшие треки
Все участники Национального отбора на Евровидение 2019 определены! 16 исполнителей поборятся за право представлять Украину на престижном песенном конкурсе, который пройдет с 14 по 18 мая в Израиле.
Одним из конкурсантов является молодой и подающий надежды артист, электронщик KHAYAT. Мы собрали яркие фото певца и интересные факты о нем.
Адо Хаят (фото: instagram.com/ado.khayat)
О личной жизни KHAYAT известно немного. Под этим псевдонимом творит молодой украинец Адо (Андрей) Хаят. В активе исполнителя два авторских трека - "DEVOCHKA" который вышел летом, а в октябре был экранизирован, и "Ясно". Последний увидел свет на лейбле Ивана Дорна Masterskaya в компиляции "M Raw Compilation Vol. 4".
Адо Хаят (фото: instagram.com/ado.khayat)
Но Адо Хаят поет не только свои песни. Например, в сети можно найти видео, на которых он перепевает известные хиты культовых украинских музыкантов - лидера "Океана Ельзи" Святослава Вакарчука ("Мене") и Сергея Бабкина ("Ще Осінь Зовсім Молода").
Адо Хаят (фото: instagram.com/ado.khayat)
Хаят дружит с многими украинскими музыкантами "новой волны". Среди них - участники различных талант-шоу (DIMA LIBRA, Яна Соуле, Рами Каллас), режиссер Герман Ненов и многие другие.
Адо Хаят (фото: instagram.com/ado.khayat)
Парень любит не только петь, но и фотографироваться. Об этом свидетельствуют яркие снимки из его Instagram.
Адо Хаят (фото: instagram.com/ado.khayat)
А еще у певца есть младшая сестренка Далия.
Сестра Адо Хаята (фото: instagram.com/ado.khayat)
У парня эффектный вокал, а одной из его фишек является народная стилистика исполнения. Ну, и современный саунд, конечно же.
"Шикарнейший артист, талантливый исполнитель с интересным музыкальным стилем. То, что и нужно Украине сейчас", - говорит об Адо клипмейкер Севин Диева.
KHAYAT - DEVOCHKA
Видео: YouTube/Sevin Dieva
KHAYAT - Ясно
Видео: YouTube/Masterskaya
KHAYAT- Мене (cover OE)
Видео: YouTube/Ado Khayat
KHAYAT - Ще Осінь Зовсім Молода (cover Сергій Бабкін)
Видео: YouTube/Ado Khayat
Не исключено, что выступать в Нацотборе на Евровидение Хаят будет с песней "Ясно". Она вышла в декабре 2018 года. Кроме того, артист показал фрагмент видео на нее.
Поддержите @ado.khayat на Евровидение! Шикарнейший артист, талантливый исполнитель с интересным музыкальным стилем, то что и нужно Украине сейчас Dir by me #съемки#клипа#режиссер#красота#фото#фотограф#фотосессия#арт#instagram#город#киев#украина#блог#э#л#ю#б#о#в#ь#инста#мечта#рассвет#like4like#лайк#лайктайм#1#киевблог
Видео: instagram.com/sevindieva
Напомним, что в прямых эфирах оценивать выступления участников в Нацотборе будут Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов. Музыкальный продюсер отбора стал Руслан Квинта, а ведущим будет несравнимый Сергей Притула.
Кстати, недавно был представлен официальный логотип Евровидения 2019, авторы которого при его создании вдохновлялись девизом "Позволь себе мечтать".