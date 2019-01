Нацотбор на Евровидение 2019: кто такой KHAYAT и что у него общего с Вакарчуком

Поддержите @ado.khayat на Евровидение! Шикарнейший артист, талантливый исполнитель с интересным музыкальным стилем, то что и нужно Украине сейчас Dir by me #съемки#клипа#режиссер#красота#фото#фотограф#фотосессия#арт#instagram#город#киев#украина#блог#э#л#ю#б#о#в#ь#инста#мечта#рассвет#like4like#лайк#лайктайм#1#киевблог

A post shared by SΞVIN DIΞVA (@sevindieva) on Jan 10, 2019 at 2:45am PST