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Нацотбор на Евровидение 2019: кто такой KHAYAT и что у него общего с Вакарчуком

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.01.2019 - 15:20
Нацотбор на Евровидение 2019: кто такой KHAYAT и что у него общего с Вакарчуком
Коллаж РБК-Украина

В преддверии Нацотбора на Евровидение мы собрали интересные факты о певце и его лучшие треки

Все участники Национального отбора на Евровидение 2019 определены! 16 исполнителей поборятся за право представлять Украину на престижном песенном конкурсе, который пройдет с 14 по 18 мая в Израиле.

Одним из конкурсантов является молодой и подающий надежды артист, электронщик KHAYAT. Мы собрали яркие фото певца и интересные факты о нем.

Нацотбор на Евровидение 2019: кто такой KHAYAT и что у него общего с Вакарчуком

Адо Хаят (фото: instagram.com/ado.khayat)

Биография KHAYAT

О личной жизни KHAYAT известно немного. Под этим псевдонимом творит молодой украинец Адо (Андрей) Хаят. В активе исполнителя два авторских трека - "DEVOCHKA" который вышел летом, а в октябре был экранизирован, и "Ясно". Последний увидел свет на лейбле Ивана Дорна Masterskaya в компиляции "M Raw Compilation Vol. 4".

Нацотбор на Евровидение 2019: кто такой KHAYAT и что у него общего с Вакарчуком

Адо Хаят (фото: instagram.com/ado.khayat)

Но Адо Хаят поет не только свои песни. Например, в сети можно найти видео, на которых он перепевает известные хиты культовых украинских музыкантов - лидера "Океана Ельзи" Святослава Вакарчука ("Мене") и Сергея Бабкина ("Ще Осінь Зовсім Молода").

Нацотбор на Евровидение 2019: кто такой KHAYAT и что у него общего с Вакарчуком

Адо Хаят (фото: instagram.com/ado.khayat)

Хаят дружит с многими украинскими музыкантами "новой волны". Среди них - участники различных талант-шоу (DIMA LIBRA, Яна Соуле, Рами Каллас), режиссер Герман Ненов и многие другие.

Нацотбор на Евровидение 2019: кто такой KHAYAT и что у него общего с Вакарчуком

Адо Хаят (фото: instagram.com/ado.khayat)

Парень любит не только петь, но и фотографироваться. Об этом свидетельствуют яркие снимки из его Instagram.

 

Адо Хаят (фото: instagram.com/ado.khayat)

А еще у певца есть младшая сестренка Далия.

Нацотбор на Евровидение 2019: кто такой KHAYAT и что у него общего с Вакарчуком

Сестра Адо Хаята (фото: instagram.com/ado.khayat)

Песни KHAYAT

У парня эффектный вокал, а одной из его фишек является народная стилистика исполнения. Ну, и современный саунд, конечно же.

"Шикарнейший артист, талантливый исполнитель с интересным музыкальным стилем. То, что и нужно Украине сейчас", - говорит об Адо клипмейкер Севин Диева.

KHAYAT - DEVOCHKA

Видео: YouTube/Sevin Dieva

KHAYAT - Ясно

Видео: YouTube/Masterskaya

KHAYAT- Мене (cover OE)

Видео: YouTube/Ado Khayat

KHAYAT - Ще Осінь Зовсім Молода (cover Сергій Бабкін)

Видео: YouTube/Ado Khayat

Не исключено, что выступать в Нацотборе на Евровидение Хаят будет с песней "Ясно". Она вышла в декабре 2018 года. Кроме того, артист показал фрагмент видео на нее.

Видео: instagram.com/sevindieva

Напомним, что в прямых эфирах оценивать выступления участников в Нацотборе будут Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов. Музыкальный продюсер отбора стал Руслан Квинта, а ведущим будет несравнимый Сергей Притула.

Кстати, недавно был представлен официальный логотип Евровидения 2019, авторы которого при его создании вдохновлялись девизом "Позволь себе мечтать".

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