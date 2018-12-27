Назван состав жюри Национального отбора на Евровидение 2019

Фото: (пресс-служба телеканала СТБ)

С 9 февраля в прямых эфирах судьи будут оценивать выступления участников

Стал известен состав членов жюри Национального отбора на международный песенный конкурс Евровидение 2019, который пройдет в Израиле. По сравнению с прошлым годом изменений не произошло - с 9 февраля в прямых эфирах оценивать выступления участников и вместе со зрителями выбирать песню, которая представит Украину, будут Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.

Отметим, что телеканалы СТБ и UA: ПЕРШИЙ уже завершили прием заявок от артистов и музыкальных коллективов, желающих представить Украину на Евровидении 2019.

"Мы довольны этим составом жюри и пока не видим необходимости его менять. Каждый из наших судей профессионал, каждый силен в своем направлении. Они отлично дополняют друг друга. Их оценки и разность взглядов на лучшую песню создают поле для жарких дискуссий. Кто знает, может быть в этом году нас ждет что-то новое, и наши члены жюри окажутся едины в выборе победителя, - отметила Наталья Франчук, руководитель Национального отбора на Евровидение.

Согласно правилам, победители первого этапа Нацотбора – Всеукраинского предварительного отбора - будут объявлены на сайтах телеканалов СТБ и Общественного вещания UA: Перший не позднее 20 января.

Прямые эфиры Национального отбора 2019 пройдут 9, 16 (полуфиналы) и 23 февраля (финал) одновременно на телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ. Также в эфире СТБ зрители увидят спецпроект "Небачене Євробачення" обо всем, что происходит за кулисами главного музыкального конкурса страны.

Музыкальный продюсер Национального отбора 2019 - Руслан Квинта. Ведущий прямых эфиров – Сергей Притула.

Напомним, на детском Евровидении 2018 представительница Украины заняла четвертое место. Дарина Красновецкая выступала на конкурсе первой. Она исполнила песню "Say Love". Финал конкурса состоялся 25 ноября в Минске.

Мы также писали о том, что супермодель Бар Рафаэли и шоумен Эрез Таль станут ведущими песенного конкурса Евровидение 2019, который пройдет в Израиле с 14 по 18 мая под девизом "Позволь себе мечтать". При этом, как пишет местная газета, им будут помогать еще несколько соведущих.

Кстати, украинская группа MNISHEK представила песню "Туман", с которой примет участие в Нацотборе на Евровидение 2019.

Видео: РБК-Украина