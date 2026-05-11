ua en ru
Пн, 11 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь

Маскируется под простуду. Что такое хантавирусы и угрожает ли Украине "вирус с лайнера"

17:00 11.05.2026 Пн
7 мин
Пока мир вспоминает времена локдауна, в Центре общественного здоровья объяснили, почему этот вирус не станет "вторым ковидом"
aimg Катерина Гончарова
Маскируется под простуду. Что такое хантавирусы и угрожает ли Украине "вирус с лайнера" Иллюстративное фото: что такое хантавирусы и грозит ли Украине "вирус с лайнера" (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Хантавирусы известны науке давно, но недавно произошла внезапная вспышка редкого и чрезвычайно опасного штамма хантавируса Andes на борту круизного лайнера MV Hondius.

О том, что такое хантавирусы, какие симптомы таких болезней, почему опасности для Украины из-за нового штамма сейчас нет и как не заболеть, в блиц-интервью для РБК-Украина рассказал спикер Центра общественного здоровья Николай Ганич.

Читайте также: Хантавирус вместо COVID? Грозит ли миру новая пандемия и что с украинцами на борту лайнера.

Главное:

  • Природа вируса: Штамм Andes - из Южной Америки, от человека к человеку передается только при слишком длительном контакте.
  • Низкая заразность: Риска пандемии уровня COVID-19 нет из-за низкой контагиозности и сложного механизма инфицирования.
  • Безопасность в Украине: Этот штамм не является естественным для нашей территории, а отечественные лаборатории готовы к выявлению любых хантавирусов.
  • Симптомы: Болезнь маскируется под грипп, но впоследствии поражает почки или легкие. Важно вовремя сообщить врачу о контакте с грызунами.
  • Профилактика: Главное - не касаться мышей и проводить только влажную уборку с антисептиками в местах их появления.
  • Готовность медиков: В прошлом году все случаи хантавируса в Украине успешно вылечили; медицинская система полностью контролирует ситуацию.

Маскируется под простуду. Что такое хантавирусы и угрожает ли Украине &quot;вирус с лайнера&quot;

Симптомы хантавируса в Украине (инфографика РБК-Украина)

Что такое хантавирусы и почему о них все говорят сейчас

Николай, что такое хантавирус в целом, где он возник?

– Хантавирусы - это группа вирусов, которые могут отличаться между собой и приводить к разным болезням. Если мы говорим о распространенных в Европе и Азии разновидностях, то они могут приводить к геморрагической лихорадке с почечным синдромом. Хантавирусы, которые приводят к хантавирусному легочному синдрому, регистрируются в странах западного полушария.

И, собственно, та разновидность хантавируса Andes, которая была зафиксирована у пассажиров круизного лайнера MV Hondius, является "классической" для Южной Америки, в частности для Аргентины. Его название Andes, кстати, и происходит от названия горной системы Анды (самая длинная горная система в мире, расположенная вдоль западного побережья Южной Америки на 7000-9000 км - ред.)

Естественными резервуарами хантавирусов являются грызуны. Это могут быть мыши, крысы, мыши полевки. Эти вирусы передаются от грызунов к человеку через выделения: фекалии, слюну, мочу. Также есть особенность именно у этой разновидности вируса Andes - он может передаваться от человека к человеку - но исключительно при условии длительного тесного контакта.

Но я подчеркну: вирус Andes в Украине не регистрируется, он не является для Украины естественным. Поэтому никакой опасности для Украины в этом плане он пока не несет. Все хантавирусы, которые есть в Украине, передаются исключительно от грызунов к человеку. Это классические для нашего региона угрозы, которые были и раньше.

– То есть это вообще совсем другой вирус, если сравнивать его с COVID 19, их невозможно сравнить по тому же способу передачи даже?

– Во-первых, хантавирусы передаются исключительно от грызунов к человеку. А та разновидность, которая передается от человека к человеку, может передаваться исключительно при условии тесного длительного контакта. Здесь вовсе не идет речь о том, что человек пообщался с другим и так заразился. Нет. Здесь речь идет о низкой контагиозности, это значит, что заразиться этим вирусом человеку от человека гораздо сложнее. И здесь ничего подобного по сравнению с COVID речь не идет.

– То есть здесь не идет речь о какой-то особой опасности и угрозе для Украины, если предположить, что инфицированные этим вирусом люди пересекут границу?

– Здесь важно подчеркнуть, что все, кто в прошлом году в Украине были инфицированы хантавирусами и заболели, - все они получили медицинскую помощь, и все выздоровели.

Во-вторых, это также свидетельство того, что украинская лабораторная сеть способна выявлять хантавирусы. То есть даже если произойдет то, что вы сказали, то лабораторная сеть способна выявить угрозу, а система здравоохранения способна вовремя оказать людям помощь. Поэтому сейчас о таких повышенных рисках речь не идет.

Маскируется под простуду. Что такое хантавирусы и угрожает ли Украине &quot;вирус с лайнера&quot;

Фото: спикер Центра общественного здоровья Николай Ганич

Симптомы "классического" хантавируса в Украине

– Какие симптомы хантавируса, как он обычно проявляется?

– Речь идет о классических симптомах хантавируса, присущих для территории Украины. То есть о том, с чем люди могут действительно столкнуться. Симптомы характерны для острых респираторных вирусных инфекций, гриппа. Это сначала может быть повышение температуры, лихорадка, головная боль и тошнота. Также могут появиться боль в пояснице и нарушение мочеиспускания.

Но при первых симптомах болезни, в том числе простуды, надо обращаться к врачу за медицинской помощью, не назначать самим себе лечение, а четко следовать инструкциям врача. И очень важно также сообщать врачу о возможных контактах с грызунами.

Например, если человек убирал где-то на чердаке, где могли быть мыши или крысы. Человек, скажем, подметал там, при этом пыль поднималась вверх, человек мог вдохнуть и инфицироваться. Поэтому надо сообщить об этом своему семейному врачу при обращении.

Повторюсь - симптомы могут отличаться в зависимости от того, какой именно это вирус. "Классические" для хантавирусов в Украине симптомы, которые похожи на простуду, а дальше, поскольку может быть поражение почек, то симптомы могут меняться, и может появиться боль в области почек. Но очень важно, чтобы люди сразу обращались к врачу, чтобы сразу же получить помощь.

Если мы говорим о том вирусе, который был зарегистрирован на лайнере Andes, то там возможен хантавирусный легочный синдром, в таком случае речь идет о поражении легких.

–​​​​​​​ Если хантавирусы - это такое общеизвестное явление, в Украине эти вирусы есть давно, почему тогда сейчас ситуация с инфицированием людей на лайнере вызвала такие активные обсуждения, и об этом пишут буквально во всем мире?

– Во-первых, важно понимать, что мы сейчас находимся в ситуации после пандемии COVID 19.

Во-вторых, имеет влияние название - оно может пугать, особенно людей, которые не являются медиками. Хотя это абсолютно привычная история и ничего нового не происходит, люди из-за упомянутого контекста могут реагировать подобным образом.

Это те обстоятельства, в которых мы живем, и еще раз повторю - для Украины никаких новых рисков пока нет.

Как не заболеть и можно ли касаться мышей руками

–​​​​​​​ Что касается шагов безопасности - что делать, чтобы не заразиться теми "классическими" хантавирусами, которые есть в Украине? Мышей нельзя трогать руками?

- Да, важно, людям об этом напоминать. Мыши и грызуны переносят не только хантавирусы, но и другие опасные болезни. Советы по профилактике могут казаться простыми, но, тем не менее, они могут спасти жизнь.

Нельзя трогать грызунов. Нельзя трогать их гнезда и экскременты руками. Если вы их заметили, нужно их правильным образом убрать - использовать защитные перчатки, отдавать предпочтение влажной уборке, уборке с антисептиками.

Не поднимать пыль в старых заброшенных помещениях, где могли быть грызуны, потому что там может быть вирус. Ступать нужно осторожно, опять же, не поднимая пыль. Обязательно надо хранить пищу в недоступных для грызунов местах. Ну и дезинфицировать с помощью антисептиков поверхности в тех помещениях, где были замечены грызуны.

Это на самом деле очень действенные советы. Если вы живете в Украине и выполняете это, то инфицироваться хантавирусом риски у вас очень и очень низкие. И даже от инфицированного человека вы заразиться не сможете. Это опасная инфекция, но эти средства профилактики - действенные и вполне могут вас защитить.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Хантавирус Пандемия коронавируса
Новости
Украина совместно с Германией запустит программу Brave Germany
Украина совместно с Германией запустит программу Brave Germany
Аналитика
Смена тактики и новые цели: на что может пойти Россия, чтобы переломить ход войны
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Смена тактики и новые цели: на что может пойти Россия, чтобы переломить ход войны