Маскируется под простуду. Что такое хантавирусы и угрожает ли Украине "вирус с лайнера"

Хантавирусы известны науке давно, но недавно произошла внезапная вспышка редкого и чрезвычайно опасного штамма хантавируса Andes на борту круизного лайнера MV Hondius.

О том, что такое хантавирусы, какие симптомы таких болезней, почему опасности для Украины из-за нового штамма сейчас нет и как не заболеть, в блиц-интервью для РБК-Украина рассказал спикер Центра общественного здоровья Николай Ганич.

Главное: Природа вируса: Штамм Andes - из Южной Америки, от человека к человеку передается только при слишком длительном контакте.

Штамм Andes - из Южной Америки, от человека к человеку передается только при слишком длительном контакте. Низкая заразность: Риска пандемии уровня COVID-19 нет из-за низкой контагиозности и сложного механизма инфицирования.

Риска пандемии уровня COVID-19 нет из-за низкой контагиозности и сложного механизма инфицирования. Безопасность в Украине: Этот штамм не является естественным для нашей территории, а отечественные лаборатории готовы к выявлению любых хантавирусов.

Этот штамм не является естественным для нашей территории, а отечественные лаборатории готовы к выявлению любых хантавирусов. Симптомы: Болезнь маскируется под грипп, но впоследствии поражает почки или легкие. Важно вовремя сообщить врачу о контакте с грызунами.

Болезнь маскируется под грипп, но впоследствии поражает почки или легкие. Важно вовремя сообщить врачу о контакте с грызунами. Профилактика: Главное - не касаться мышей и проводить только влажную уборку с антисептиками в местах их появления.

Главное - не касаться мышей и проводить только влажную уборку с антисептиками в местах их появления. Готовность медиков: В прошлом году все случаи хантавируса в Украине успешно вылечили; медицинская система полностью контролирует ситуацию.

Симптомы хантавируса в Украине (инфографика РБК-Украина)

Что такое хантавирусы и почему о них все говорят сейчас

– Николай, что такое хантавирус в целом, где он возник?

– Хантавирусы - это группа вирусов, которые могут отличаться между собой и приводить к разным болезням. Если мы говорим о распространенных в Европе и Азии разновидностях, то они могут приводить к геморрагической лихорадке с почечным синдромом. Хантавирусы, которые приводят к хантавирусному легочному синдрому, регистрируются в странах западного полушария.

И, собственно, та разновидность хантавируса Andes, которая была зафиксирована у пассажиров круизного лайнера MV Hondius, является "классической" для Южной Америки, в частности для Аргентины. Его название Andes, кстати, и происходит от названия горной системы Анды (самая длинная горная система в мире, расположенная вдоль западного побережья Южной Америки на 7000-9000 км - ред.)

Естественными резервуарами хантавирусов являются грызуны. Это могут быть мыши, крысы, мыши полевки. Эти вирусы передаются от грызунов к человеку через выделения: фекалии, слюну, мочу. Также есть особенность именно у этой разновидности вируса Andes - он может передаваться от человека к человеку - но исключительно при условии длительного тесного контакта.

Но я подчеркну: вирус Andes в Украине не регистрируется, он не является для Украины естественным. Поэтому никакой опасности для Украины в этом плане он пока не несет. Все хантавирусы, которые есть в Украине, передаются исключительно от грызунов к человеку. Это классические для нашего региона угрозы, которые были и раньше.

– То есть это вообще совсем другой вирус, если сравнивать его с COVID 19, их невозможно сравнить по тому же способу передачи даже?

– Во-первых, хантавирусы передаются исключительно от грызунов к человеку. А та разновидность, которая передается от человека к человеку, может передаваться исключительно при условии тесного длительного контакта. Здесь вовсе не идет речь о том, что человек пообщался с другим и так заразился. Нет. Здесь речь идет о низкой контагиозности, это значит, что заразиться этим вирусом человеку от человека гораздо сложнее. И здесь ничего подобного по сравнению с COVID речь не идет.

– То есть здесь не идет речь о какой-то особой опасности и угрозе для Украины, если предположить, что инфицированные этим вирусом люди пересекут границу?

– Здесь важно подчеркнуть, что все, кто в прошлом году в Украине были инфицированы хантавирусами и заболели, - все они получили медицинскую помощь, и все выздоровели.

Во-вторых, это также свидетельство того, что украинская лабораторная сеть способна выявлять хантавирусы. То есть даже если произойдет то, что вы сказали, то лабораторная сеть способна выявить угрозу, а система здравоохранения способна вовремя оказать людям помощь. Поэтому сейчас о таких повышенных рисках речь не идет.

Фото: спикер Центра общественного здоровья Николай Ганич

Симптомы "классического" хантавируса в Украине

– Какие симптомы хантавируса, как он обычно проявляется?

– Речь идет о классических симптомах хантавируса, присущих для территории Украины. То есть о том, с чем люди могут действительно столкнуться. Симптомы характерны для острых респираторных вирусных инфекций, гриппа. Это сначала может быть повышение температуры, лихорадка, головная боль и тошнота. Также могут появиться боль в пояснице и нарушение мочеиспускания.

Но при первых симптомах болезни, в том числе простуды, надо обращаться к врачу за медицинской помощью, не назначать самим себе лечение, а четко следовать инструкциям врача. И очень важно также сообщать врачу о возможных контактах с грызунами.

Например, если человек убирал где-то на чердаке, где могли быть мыши или крысы. Человек, скажем, подметал там, при этом пыль поднималась вверх, человек мог вдохнуть и инфицироваться. Поэтому надо сообщить об этом своему семейному врачу при обращении.

Повторюсь - симптомы могут отличаться в зависимости от того, какой именно это вирус. "Классические" для хантавирусов в Украине симптомы, которые похожи на простуду, а дальше, поскольку может быть поражение почек, то симптомы могут меняться, и может появиться боль в области почек. Но очень важно, чтобы люди сразу обращались к врачу, чтобы сразу же получить помощь.

Если мы говорим о том вирусе, который был зарегистрирован на лайнере Andes, то там возможен хантавирусный легочный синдром, в таком случае речь идет о поражении легких.

–​​​​​​​ Если хантавирусы - это такое общеизвестное явление, в Украине эти вирусы есть давно, почему тогда сейчас ситуация с инфицированием людей на лайнере вызвала такие активные обсуждения, и об этом пишут буквально во всем мире?

– Во-первых, важно понимать, что мы сейчас находимся в ситуации после пандемии COVID 19.

Во-вторых, имеет влияние название - оно может пугать, особенно людей, которые не являются медиками. Хотя это абсолютно привычная история и ничего нового не происходит, люди из-за упомянутого контекста могут реагировать подобным образом.

Это те обстоятельства, в которых мы живем, и еще раз повторю - для Украины никаких новых рисков пока нет.

Как не заболеть и можно ли касаться мышей руками

–​​​​​​​ Что касается шагов безопасности - что делать, чтобы не заразиться теми "классическими" хантавирусами, которые есть в Украине? Мышей нельзя трогать руками?

- Да, важно, людям об этом напоминать. Мыши и грызуны переносят не только хантавирусы, но и другие опасные болезни. Советы по профилактике могут казаться простыми, но, тем не менее, они могут спасти жизнь.

Нельзя трогать грызунов. Нельзя трогать их гнезда и экскременты руками. Если вы их заметили, нужно их правильным образом убрать - использовать защитные перчатки, отдавать предпочтение влажной уборке, уборке с антисептиками.

Не поднимать пыль в старых заброшенных помещениях, где могли быть грызуны, потому что там может быть вирус. Ступать нужно осторожно, опять же, не поднимая пыль. Обязательно надо хранить пищу в недоступных для грызунов местах. Ну и дезинфицировать с помощью антисептиков поверхности в тех помещениях, где были замечены грызуны.

Это на самом деле очень действенные советы. Если вы живете в Украине и выполняете это, то инфицироваться хантавирусом риски у вас очень и очень низкие. И даже от инфицированного человека вы заразиться не сможете. Это опасная инфекция, но эти средства профилактики - действенные и вполне могут вас защитить.