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Гороскоп для Водолея на октябрь: астролог предупредила о проблемах и финансовых потерях

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Среда 29 сентября 2021 21:00
Гороскоп для Водолея на октябрь: астролог предупредила о проблемах и финансовых потерях Коллаж РБК-Украина: Гороскоп для Водолея на октябрь 2021
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп для Водолея на октябрь 2021 от известного астролога расскажет о главных задачах, которые доведется решать представителям знака Зодиака в середине нынешней осени.

Прогнозом на октябрь для Водолея с Lite поделилась известный астролог Арина Артуровна. Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку).

"В октябре у Водолеев возникнут некоторые проблемы с активностью жизненной позиции. Представителям разных профессий в маркетинговой сфере придется уделить внимание анализу накопившихся вопросов. Основные акценты на то, как правильно вести бизнес, какие инвестиции вкладывать, как строить отношения с потенциальными бизнес-партнерами, на базе чего создавать бизнес-план", - рассказывает Арина.

Для некоторых Водолеев актуальной будет проблема новых финансовых источников. При решении этих проблем можно использовать абсолютно все средства - не только глубокий анализ, но и собственную интуицию. Для этого сегмента рекомендованы услуги онлайн-школ, предоставляющих курсы в различных направлениях. Они будут полезны не только новичкам, но и работающим специалистам, которые решат прокачать свои практические навыки. Также полезны они будут для тех, кто планирует в дальнейшем зарабатывать в режиме онлайн.

На данном этапе нелишним будет обновление гаджетов, но только после 20 октября - это своеобразная инвестиция в успешное в финансовом плане будущее.

Для семейных и влюбленных лучше всего будет отправиться в путешествие, где приятный отдых можно совместить с шоп-турами. Если есть возможность заказать чартерные перелеты онлайн - сделайте это, чтобы обеспечить себе беспроблемный уик-энд.

"В третьей декаде месяца возможны ощутимые финансовые потери, которые произойдут не по вашей вине. Это может быть и кража, и непредвиденные поломки бытовых приборов. Постарайтесь избежать этого момента - внимательно контролируйте работу коммуникаций в доме и будьте бдительными в общении с незнакомцами", - советует Арина.

Со здоровьем не следует ожидать каких-либо проблем, кроме сезонных заболеваний в небольшой степени.

Ранее астролог также рассказала, что ждет Овна, Тельца, Близнецов, Рака, Льва, Деву, Весы, Скорпиона, Стрельца и Козерога.

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