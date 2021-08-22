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Гороскоп на вересень 2021 для Раків: не вступайте в суперечки і відкладіть поїздки

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Неділя 22 серпня 2021 19:00
Гороскоп на вересень 2021 для Раків: не вступайте в суперечки і відкладіть поїздки Гороскоп на вересень 2021 для Рака (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на вересень 2021 розповість про знакові події, які чекають Раків в перший місяць осені. Астролог повідомила, яких неприємностей варто побоюватися, і в яких сферах життя потрібно проявити особливу активність.

Прогнозом на жовтень для Раків з Lite поділилася відомий астролог Аріна Артуровна. Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцедентом (висхідному знаку).

Знак Зодіаку Рак у вересні 2021 буде багато їздити, переміщатися, навчатися, викладати онлайн або очно, писати книгу, статті або захищати дисертацію. У вересні 2021 вас чекає яскравий піар або ж дикий хейт в соціальних мережах. Багато пліток, балаканини, інтриг і непотрібної інформації.

Період добре підійде для самоосвіти, оскільки освоєння нового матеріалу буде даватися легко. А ось подорожувати зараз не рекомендується, оскільки в дорозі та далеко від дому підстерігають різні неприємності та перешкоди: можна забути квитки або паспорт, переплутати вокзал або дату відправлення, запізнитися на літак або втратити багаж.

Також ймовірні обмани з боку родичів і друзів, а також шахрайство в дорозі, поїздках, відрядженнях і месенджерах. Вересень буде дуже метушливим в плані ділових поїздок, пересувань, різних перевірок та інспекцій. Слід уважно поставитися до оформлення паперів.

Ймовірні великі придбання, нерухомості, покупка машини, дачі або матеріальна допомога з боку родичів. Можливо, хтось подарує або залишить у спадок квартиру.

У цей час можна піти на курси водіїв, зробити вигідні придбання додому, зайнятися самоосвітою, консультуванням, інфобізнесом, онлайн-школами, смм маркетингом.

В особистому житті відбуваються вельми бурхливі події. Любов захопить вас з головою у вересні 2021, причому як сімейних Раків, так і тих, хто тільки будує стосунки. Дні будуть наповнені романтикою, відвідуванням культурних заходів, у тому числі виставок, концертів, театрів, ресторанів, галерей, конференцій.

Партнер надасть підтримку у вирішенні сімейних і домашніх задач, переїздів, покупок, питань, пов'язаних з нерухомістю. Увага! Вас можуть обдурити, обмовити, схилити до обману, наклепу, інтриг. Тому будьте обережні з інформацією і не вступайте в суперечки з ким-небудь.

Здоров'я у вересні 2021 може змусити похвилюватися багатьох Раків. Проведіть профілактику хронічних захворювань, здайте аналізи та звертайтеся до фахівця при найперших ознаках нездужання. Високий ризик травматизму, слід бути уважним на дорогах, виключити небезпечні розваги.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що чекає у вересні Овнів, Тельців і Близнюків.

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