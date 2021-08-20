Гороскоп на вересень 2021 для Тельця: будьте уважні і обережні

Гороскоп на вересень 2021 розповість про перспективи та можливості, які Тельцю подарує перший місяць осені. Астролог зробила ряд важливих попереджень, що стосуються кар'єри, важливих домашніх справ фінансів.

Прогнозом на вересень для Тельця з Lite поділилася відомий астролог Аріна Артуровна . Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцедентом (висхідному знаку).

Знак Зодіаку Телець у вересні 2021 займатимуться господарством, нерухомістю, переїздами, ремонтами та пошуком роботи.

У вересні 2021 Тельців можуть просунути по кар'єрних сходах, запропонувавши хорошу посаду, підвищити зарплату. Будуть продуктивними відрядження. У бізнесменів збільшиться потік клієнтів, чекають високі доходи завдяки хорошим організаторським здібностям. Якщо ви безробітний Телець – саме час шукати вакансію, відповідну вашим фінансовим очікуванням.

У вересні 2021 Тельцям слід уважно до своєї нерухомості, будинку або квартирі, ділянці землі. Поставити сигналізацію і посилити охорону – зовсім не зайве в цей період, оскільки можуть бути крадіжки та потопи.

Якщо запланований переїзд, у вересні 2021 він пройде дуже швидко, різко і несподівано. Також можна облаштовуватися, робити ремонти, купувати меблі, оновлювати інтер'єр, робити всілякі дрібні покупки в будинок.

Інтуїція може підвести, а очікування не виправдатися, тому відмовтеся будь-яких спекуляцій, сумнівних інвестицій, фінансових пірамід і фінансових ігор -це виявиться марною тратою грошей, ніякого прибутку не принесе, одні збитки. Краще позапланово витратити гроші на дітей або своє захоплення.

Вересень 2021 Тельцям піднесе сюрприз в особистих відносинах: весь місяць будуть не вщухати любовні пристрасті. Тим, у кого є партнер, можна очікувати хвилю романтичних почуттів, яка захлесне з величезною силою. А сімейним Тельцям середина вересня може принести поповнення сімейства, довгоочікуване зачаття.

В кінці вересня настає сприятливий час для лікування, тим більше що здоров'я в жовтні 2021 може різко погіршитися, і незайвими будуть будь-які оздоровчі процедури.