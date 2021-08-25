Остерігайтеся шахраїв і бережіть здоров'я: повний гороскоп для Терезів на вересень

Гороскоп на вересень 2021 для знака Зодіаку Терези розповість, що вас чекає в кар'єрі, любові, фінансах, здоров'ї.

Прогнозом на вересень для Терезів з Lite поділилася відомий астролог Аріна Артуровна . Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцедентом (висхідним знаком).

За словами експерта, у вересні ви захочете займатися своїм здоров'ям, роботою, підлеглими, подорожами, відпочинком, проходити лікування або профілактику в санаторіях.

"Дуже важливо у вересні 2021 не попастися на вудку шахраям. Так само є ризик урізання зарплати, зменшення доходів, але також і прихід додаткових фінансів з дивідендів, акцій, нерухомості, заходів, викладання, допомога дітей або батьків", - вважає Аріна Артуровна.

Терези також повинні побоюватися інтриг, пліток, порожньої балаканини і незрозумілої ситуації, щоб не опинитися в центрі пліток і звинувачень в непрофесіоналізмі і не позбутися роботи або важливого статусу і поваги колективу. У керівників можуть виникнути проблеми з ненадійними співробітниками і підлеглими.

"Вдома потрібно проявити делікатність і відкритість, щоб гармонізувати виниклу атмосферу дискомфорту і недовіри. Але порадують діти - з ними встановляться чудові відносини - ніяких сварок і розбіжностей. Вдалий час для зачаття", - повідомила астролог.

У вересні 2021 можливі також доходи від оренди нерухомості. Але краще утриматися від розширення бізнесу, покупок, депозитів, краще знизити обороти і подивитися на розвиток ситуації. Вересень 2021 піднесе можливості творчого і духовного зростання, віщі сни. Можете відправитися в далеку подорож. Також виявляться вдалими судові рішення, особливо якщо використовувати зв'язки і гроші.

Напружена робота може відбитися і на стані здоров'я, як фізичного, так і психологічного. Тому максимум відпочинку, спокою і позитивних емоцій.