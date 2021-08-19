Гороскоп на вересень для Овна: будьте обережні на роботі і стережіться розриву відносин!

Гороскоп на вересень 2021 розповість про перспективи і можливості, які Овну подарує перший місяць осені. Астролог зробила ряд важливих попереджень, що стосуються кар'єри і здоров'я.

Прогнозом на вересень для Овна з Lite поділилася відомий астролог Аріна Артуровна . Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцедентом (висхідному знаку).

Овен у вересні буде займатися організаційними питаннями колег, співробітників, питаннями звільнення і найму, пошуком роботи. Також в цьому місяці великий ризик захворювань, гострих респіраторних, інфекційних і венеричних. Для когось в цьому місяці кар'єра може закінчитися, когось зловлять на крадіжці.

"Вам потрібно бути акуратними і проявити витримку, щоб уникнути звинувачень у непрофесіоналізмі або публічних скандалів. Будьте гранично чесними, виконуйте всю роботу ретельно і скрупульозно", - вважає Аріна.

Овнів, які зможуть подолати перешкоди на роботі у вересні і не будуть розпалювати конфлікти і інтриги у вересні у 2021, очікує успіх. Буде винагорода, доходи і підвищення на посаді в листопаді 2021.

Безробітним Овнам у вересні 2021 будуть надані всі можливості, щоб знайти роботу або змінити її. Це сприятливий час для профпереорієнтації, для навчання і опановування нової професії. У поїздках і подорожах є ризик великих витрат, нервів і шахрайства.

Також не слід скидати з рахунків заздрісників і таємних ворогів, в цьому місяці вони можуть активізуватися.

"У сімейних відносинах може бути по-різному. Або вас чекає серйозна розмова з партнером і ви прийдете до консенсусу або закінчиться все розривом зв'язків і спілкування. Це так само стосується і ділового партнерства. У цей період будь-яка конфліктна ситуація, в тому числі і судові розгляди, будуть вирішені не на вашу користь. Єдине, що може вирішити конфлікт - це велика сума грошей", - попередила астролог.

Деяких Овнів в цей час чекає службовий роман і численні зв'язки інтимного характеру. Ваше сексуальне життя у вересні 2021 стане найбільш насиченим і різноманітним. З партнером ви зможете вийти на більш високий чуттєвий рівень.

Велика ймовірність штрафів, арештів рахунків, інших серйозних неприємностей. Також збитки можливі у зв'язку з експортно-імпортними операціями, закордонними партнерами, наукою, спортом, творчістю.